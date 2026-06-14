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In aller Kürze:

Auf der Baleareninsel versammelte das Paar Familie, Freunde und zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik zu einem exklusiven Hochzeitsfest.

Wolfgang und Gabriele Porsche © IMAGO/Manfred Siebinger

Auf Instagram verkündete die Schauspielerin die frohe Nachricht und verriet zugleich, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.

Die 37-Jährige wurde mit klar erkennbarem Babybauch in Los Angeles gesehen. Sie wurde als Wanda Maximoff einem breiten Publikum bekannt.

Schauspielerin Elizabeth Olsen erwartet ihr erstes Kind © IMAGO/Cat Morley / Avalon

Ein Gericht lehnte in der vergangenen Woche einen weiteren Antrag auf Freilassung ab. Marius Borg Høiby wollte bei seiner schwerkranken Mutter Mette Marit von Norwegen sein.

Marius Borg Høiby © AFP/Hakon Mosvold Larsen

„Wenn die Musi spielt“-Veranstalter Sepp Adlmann lebte sechs Jahre mit einem Tumor. Im Februar 2026 wurde er neun Stunden erfolgreich operiert.

Sepp Adlmann © Alexander Danner

In der bekannten „Storybook Chapel“ in Las Vegas hat „Bailando“-Sängerin Loona ihren langjährigen Partner Mark van der Waal geheiratet. Die Trauung fand im kleinsten Kreis statt.

Prinzessin Bajrakitiyabha wurde 47 Jahre alt. Nach einem Zusammenbruch lag sie seit Ende 2022 im Koma. Von 2012 bis 2014 war die promovierte Juristin Botschafterin ihres Landes in Österreich.

Jahrelang bangte die thailändische Bevölkerung um Prinzessin Bha © IMAGO/Peerapon Boonyakiat

Mit einer bewegenden Botschaft an seinen verstorbenen Vater hat Ö3-Moderator Philipp Hansa am Montag viele Hörerinnen und Hörer berührt. Im Ö3-Wecker las der Grazer persönliche Zeilen vor und kämpfte dabei immer wieder mit den Tränen.

Daniela Koch und Erhard Nuart haben den Bund fürs Leben geschlossen. In Klein St. Paul wurde die Traumhochzeit gefeiert.

Der Ex-Fußballstar erhielt die Würdigung für seine Rolle „bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie seinen nachhaltigen Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur“.

David Beckham hat einen Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“ © IMAGO/Nina Prommer

Die Aufregung steigt. In der Wörthersee Ostbucht geben sich im Juli die Stars die Klinke in die Hand - von Andreas Gabalier bis Beatrice Egli.

Die Steirerin Natalie Holzner tritt bei der Starnacht am Wörthersee auf © Weichselbraun Helmuth

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!