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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Sängerin Nicole lässt Krankheit hinter sich
- Aufreger der Woche: Früheres „Kelly Family“-Mitglied teilt gegen „Die Ärzte“ aus
- Geburtstagskind der Woche: Schauspieler Michael J. Fox wurde 65
- Baby-News der Woche: Kärntner Ex-Frau von Fußballstar Manuel Neuer ist schwanger
Glamour auf Mallorca: Wolfgang Porsche feierte Hochzeit mit seiner Gabriele
Auf der Baleareninsel versammelte das Paar Familie, Freunde und zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik zu einem exklusiven Hochzeitsfest.
„Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco wird wieder Mutter
Auf Instagram verkündete die Schauspielerin die frohe Nachricht und verriet zugleich, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.
„Marvel“-Star Elizabeth Olsen wird erstmals Mutter
Die 37-Jährige wurde mit klar erkennbarem Babybauch in Los Angeles gesehen. Sie wurde als Wanda Maximoff einem breiten Publikum bekannt.
Kurz vor Urteil: Marius Borg Høiby soll im Krankenhaus liegen
Ein Gericht lehnte in der vergangenen Woche einen weiteren Antrag auf Freilassung ab. Marius Borg Høiby wollte bei seiner schwerkranken Mutter Mette Marit von Norwegen sein.
Der „Mister Musi“ hat das „Russische Roulette“ gewonnen
„Wenn die Musi spielt“-Veranstalter Sepp Adlmann lebte sechs Jahre mit einem Tumor. Im Februar 2026 wurde er neun Stunden erfolgreich operiert.
„Bailando“-Sängerin Loona ist frisch verheiratet
In der bekannten „Storybook Chapel“ in Las Vegas hat „Bailando“-Sängerin Loona ihren langjährigen Partner Mark van der Waal geheiratet. Die Trauung fand im kleinsten Kreis statt.
Trauer in Thailand: Prinzessin Bha stirbt nach dreieinhalb Jahren im Koma
Prinzessin Bajrakitiyabha wurde 47 Jahre alt. Nach einem Zusammenbruch lag sie seit Ende 2022 im Koma. Von 2012 bis 2014 war die promovierte Juristin Botschafterin ihres Landes in Österreich.
Große Trauer bei Ö3-Star Philipp Hansa: „Mein größtes Geschenk warst du“
Mit einer bewegenden Botschaft an seinen verstorbenen Vater hat Ö3-Moderator Philipp Hansa am Montag viele Hörerinnen und Hörer berührt. Im Ö3-Wecker las der Grazer persönliche Zeilen vor und kämpfte dabei immer wieder mit den Tränen.
Kärntner Schlagersängerin feierte ihre Traumhochzeit
Daniela Koch und Erhard Nuart haben den Bund fürs Leben geschlossen. In Klein St. Paul wurde die Traumhochzeit gefeiert.
Sir David Beckham bekommt Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“
Der Ex-Fußballstar erhielt die Würdigung für seine Rolle „bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie seinen nachhaltigen Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur“.
Starnacht am Wörthersee: Sommer, Sonne und Stars mit Beatrice Egli, Natalie Holzner & Co
Die Aufregung steigt. In der Wörthersee Ostbucht geben sich im Juli die Stars die Klinke in die Hand - von Andreas Gabalier bis Beatrice Egli.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!