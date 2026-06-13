„In dieser Form“, sagt Michael Feiertag als oberster Touristiker der Steiermark, „haben wir das noch nie gemacht.“ Ermöglicht hat das auch die neue, schnelle Zugverbindung durch die Koralm.

60 Reiseveranstalter aus Zentral- und Osteuropa, kurz CEE (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Kroatien und Rumänien), besuchten auf Einladung der Österreich Werbung, Steiermark Tourismus und Kärnten Werbung in dieser Woche die Steiermark und Kärnten. Los ging es am Mittwoch in Graz, am Donnerstag konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Exkursionen wählen, ehe sie am Freitag mit den ÖBB nach Kärnten wechselten, wo sie wiederum vier Erlebnisprogramme vorfanden. „Austrian Destination Experience“ nennen die Veranstalter das durchaus ehrgeizige Angebot.

„Ich kannte die Region bis jetzt nur aus dem Internet“, schildert Oliwia Sierant-Hatala von Tui Polen der Kleinen Zeitung. Nicht nur sie aber sieht viel Potenzial, Reisenden aus Polen die beiden Bundesländer auch im Sommer schmackhaft zu machen – derzeit liegt der Fokus auf dem Winter.

Aus heimischer Sicht sprechen mehrere Gründe für die Tourismusoffensive, wie Astrid Steharnig-Staudinger, Chefin der Österreich Werbung erklärt: „Gäste buchen heuer sehr kurzfristig, zugleich spüren wir eine starke Nachfrage aus den Nahmärkten. Das Thema Sicherheit hat bei vielen Menschen Priorität. Daher steht Österreich nicht in Konkurrenz mit der Schweiz oder Südtirol, sondern mit der Adria.“ Nachsatz: „Der Koralmtunnel sorgt für einen Nachfrageboost.“ Das Ziel sei, mehr Nächtigungen zu generieren.

Enge Kooperation in Graz und Klagenfurt: Oskar Hinteregger (Österreich Werbung), Thomas Schönig (ÖBB), Christopher Enzi (Kärnten Werbung), Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Michael Feiertag (Steiermark Tourismus) © ÖW/Erwin Scheriau

Michael Feiertag bestätigt einen sehr erfreulichen Trend für die Steiermark. „Die Ankünfte aus CEE ziehen immer stärker an.“ Das traditionell bei Österreichern als Urlaubsziel beliebte Bundesland habe den Anteil internationaler Gäste auf 50 Prozent erhöhen können. Im Tourismusjahr 2025 zählte die Steiermark rund 543.000 Ankünfte aus CEE (plus 9,1 Prozent) sowie 1,78 Millionen Nächtigungen (plus 6,5 Prozent). Tschechien, Ungarn und Polen führen die Reihung an.

Auch in Kärnten zählen die CEE-Länder zu den Wachstumstreibern. Die Zahl der Nächtigungen entwickelte sich von 720.000 im Jahr 2013 auf mehr als 1,5 Millionen im Vorjahr. „Wir denken regionsübergreifend, denn Urlauber denken nicht in Regionen“, erläutert Steharnig-Staudinger, warum die Österreich Werbung den Schulterschluss mit Steiermark und Kärnten vollzieht.

„Formate wie die Austrian Destination Experience stärken unsere internationale Sichtbarkeit und helfen uns, neue Zielgruppen zu erreichen. Gemeinsam mit der Steiermark und den ÖBB positionieren wir den Erlebnisraum Area Süd als attraktive grenzüberschreitende Destination“, betont Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner.

Die Koralmbahn indes ist, sagt Oliwia Sierant-Hatala, in ihrer polnischen Heimat noch wenig bekannt. „Polen verreisen mehrheitlich mit dem eigenen Auto, aber jüngere, kinderlose Leute wählen jetzt öfter die Bahn.“ Im Sommer buche ihre Klientel vor allem Strandurlaube – in Griechenland, der Türkei, Italien und Kroatien. „Da bieten sich die Steiermark und Kärnten für zwei- bis dreitägige Zwischenstopps an.“

Orsolya Pal managt einen Familienbetrieb, ein Reisebüro in Budapest – und spricht fließend Deutsch. „Österreich ist unser Hauptreiseziel“, sagt die Österreich-Kennerin. In Kärnten etwa ist sie die ungarische Partnerin für das Nassfeld. „Ungarische Gäste lieben im Sommer die Kombination aus Bergen und Seen – so etwas haben wir nicht.“ In der Steiermark verwandelt sie im Winter die Region Murau-Kreischberg „in ein ungarisches Dorf“, erklärt sie. Warum sie die Einladung der Österreich Werbung angenommen hat? „Ich liebe solche Veranstaltungen, ich sammle Inspirationen für neue Angebote und entdecke immer noch Neues.“