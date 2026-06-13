Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, müssen wir alles ändern.“ So lautet die Rechtfertigung von Tancredi Falconeri gegenüber seinem Onkel, dem Fürsten Fabrizio Salina, warum er sich als sizilianischer Aristokrat den revolutionären Truppen von Giuseppe Garibaldi anschließt, um für ein neues, vereintes Italien zu kämpfen. Die Szene stammt aus dem vielleicht großartigsten Roman der Weltliteratur, der politische Umbruchzeiten beschreibt: „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Veränderung erzeugt Ängste

Mich verbindet einiges Persönliches mit Tancredis Zitat. Als 19-Jähriger klebte ich den Spruch ins Büro meines Vaters zur Mahnung (literarisch war mein Papa in meinem Geiste immer eine Mischung aus Fabrizio Salina und dem Bezirkshauptmann Trotta aus Joseph Roths „Radetzkymarsch“), und meine jetzige Frau bekam bei unserer zweiten Verabredung den Roman von mir geschenkt. Heute begleitet mich das Zitat in der Debatte um Österreichs Verteidigungspolitik: Sie muss sich ändern, damit wir alle unser selbstbestimmtes Leben in einem liberalen Rechtsstaat frei weiterleben können.

Veränderung schürt jedoch immer Angst. In Umbruchzeiten wie diesen ist es daher die einfachste Strategie des politischen Stimmenfangs, zu suggerieren, dass alles gleich bleiben kann. Das betrifft vor allem den Status der Neutralität und die grundsätzliche Annahme, dass das mit der wachsenden Kriegsgefahr ohnehin nicht so wirklich stimme und man nicht unnötig Panik machen solle.

Zugleich erschaffen Umbruchzeiten auch immer die Pauschalantwort, dass man ohnehin nichts bewirken könne, wenn es zu militärischen Auseinandersetzungen in Europa kommt. Bestes Beispiel ist die Verlängerung des Wehrdienstes, bei der man nicht glauben will, dass acht Wochen längere Dienstzeit und mehr Übungen im Ernstfall Menschenleben retten können. Leider werden diese Sentiments von Teilen der politischen Klasse gefördert.

Tatsächlich versuche ich in meinem Buch „Überfall“ genau das Gegenteil zu argumentieren. Erstens können wir die Verteidigungspolitik auch im Rahmen der Neutralität neu denken, indem wir offen sagen, dass wir zwar neutral sind, aber im Kriegsfall dem Bundesheer erlauben, mit unseren Nachbarn in der EU militärisch zu kooperieren. Und ja, das bedeutet auch mit Nato-Ländern!

Wer glaubt, im 21. Jahrhundert gebe es eine militärische Festung Österreich, der irrt nämlich: Moderne Waffensysteme setzen auf Vernetzung, Informationen, Ersatzteile und Munition aus dem Ausland. Selbst wenn wir unser Budget vervielfachen, wäre es unmöglich, uns ohne unsere EU-Partner alleine effektiv gegen einen Gegner zur Wehr zu setzen. Das sieht auch die Schweiz so, die im Ernstfall mit der Nato kooperieren würde.

Es braucht Planungssicherheit

Zweitens will ich mit dem Buch auch Ängste nehmen. Die Aufgaben für unser Heer in den nächsten Jahren sind nicht so überwältigend wie im Kalten Krieg. Wir müssen ein konkretes militärisches Problem, nämlich russische Angriffe auf unsere Verkehrsnetzwerke und die dazugehörige Infrastruktur zu Lande, in der Luft und im Informationsraum über einen gewissen Zeitraum bewältigen können. Hierzu braucht es vor allem eines: Planungssicherheit für das Heer, wann mit ausländischer Hilfe zu rechnen ist. Nicht mehr und nicht weniger.

Meine Frage an Sie, liebe Leserin, lieber Leser: Wollen Sie jenen glauben, die sagen, dass das alles ohnehin keinen Sinn macht und sich wirklich nichts ändern soll? Oder jenen, die meinen, dass wir mit ein paar Schritten, wie etwa ein paar Wochen mehr in Uniform, dazu beitragen können, eine militärische Krise wenn schon nicht zu verhindern, so doch zumindest besser zu meistern?