Das Bundesheer gehört zu den Gewinnern des Doppelbudgets. Während die meisten Ressorts künftig mit weniger Mitteln auskommen müssen, steigt das Verteidigungsbudget von heuer 4,76 Milliarden bis 2028 auf 5,18 Milliarden Euro an. „Das Bundesheer hatte noch nie so ein hohes Budget wie in den kommenden beiden Jahren“, betonte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag bei einem Pressetermin. Das sei allerdings „kein Selbstzweck, sondern eine Konsequenz daraus, dass die Welt eine viel unsicherere geworden ist“. Ins Regelbudget aufgenommen wird nun die Anschaffung neuer Leonardo-Jets, die bisher über Ermächtigungen abgesichert war, auch für die Anschaffung von Raketen mittlerer Reichweite sind bis 2030 500 Millionen Euro vorgesehen.

Und doch bleibt die Summe hinter früheren Erwartungen zurück. Der Landesverteidigungsbericht 2024/25 hatte noch für das kommende Jahr 6,19 Milliarden Euro und für 2028 sogar 7,0 Milliarden Euro vorgesehen – immerhin will Österreich bis 2032 zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Landesverteidigung ausgeben. Der Aufbauplan 2032+ müsse nun angepasst werden, Anschaffungen würden teils verzögert, berichtet die „Presse“ am Donnerstag.

Gespart werden muss auch beim Personal, geht aus dem gemeinsam mit dem Doppelbudget veröffentlichten Stellenplan des Bundes hervor. In Tanners Zuständigkeitsbereich soll die Zahl der Planstellen 2028 um 130 auf 21.712 reduziert werden. „Wir sparen ausschließlich im Verwaltungsbereich, nicht bei der Truppe“, betonte Tanner, unter anderem würden manche Pensionierungen nicht nachbesetzt werden. Zufrieden ist die Ministerin mit den Kürzungen trotzdem nicht, „eigentlich brauchen wir einen Aufwuchs in verschiedenen Bereichen.“ Bevor die Stellen 2028 tatsächlich wegfallen, „werden noch weitere Verhandlungen notwendig sein“.

Längerer Grundwehrdienst nicht einbudgetiert

Auf die Möglichkeit von Nachverhandlungen verweist Tanner auch bei den zwei großen, ungeklärten Fragen im Verteidigungsbudget. Keine Mittel sind derzeit für eine mögliche Verlängerung des Grundwehrdienstes eingeplant, über die die Koalition seit Monaten verhandelt. Tanner will das von der Wehrdienstkommission vorgesehene Modell eines achtmonatigen Grundwehrdienstes und zwei Monaten verpflichtende Milizübungen umsetzen, sie hoffe auf eine Einigung vor dem Sommer. „Wenn über das Budget 2028 noch einmal Verhandlungen stattfinden, könnte das hineinkommen“, zeigt sich Tanner am Donnerstag zuversichtlich.

Kopfzerbrechen bereitete den Regierungsparteien die Nachfolge für die Eurofighter – die 15 Abfangjäger müssen bis 2035 ersetzt werden. Die ÖVP wollte die Nachfolge schon im Doppelbudget absichern, Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) soll gebremst haben. Im Ministerrat habe die Koalition am Mittwoch allerdings ein „klares Bekenntnis zur aktiven Luftraumüberwachung abgegeben“, sagte Tanner. Dass die Flieger bisher nicht im Budget abgebildet sind, beunruhige sie nicht. Bei derart großen Beschaffungen sei ohnehin eine Sonderfinanzierung nötig, Ratenzahlungen für neue Flugzeuge würden auch erst in einigen Jahren fällig werden.