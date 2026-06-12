Es soll alles, nur keine Verharmlosung sein, aber ist Donald Trump wirklich der furchtbarste Herrscher eines Veranstalters einer Fußball-Weltmeisterschaft? Nicht einmal, wenn wir den zur Frage stehenden Zeitraum auf die letzten drei Turniere inklusive des Spektakels in den USA, Kanada und Mexiko einschränken, ist die Antwort so klar. Schließlich gastierte das globale Event 2022 in Katar und 2018 in Wladimir Putins Russland. Hier bestens dokumentierte Menschenrechtsverletzungen, dort ein Staatenlenker, dessen Geisteshaltung sich auch damals schon hatte erkennen lassen, aber im Nachhinein rund um die WM deutlich zu wenige Proteste hervorgerufen hat.

Es soll an dieser Stelle kein Wettstreit der politischen Grauslichkeiten inszeniert werden, aber dass der Fußballweltverband FIFA mitunter erstaunlich wenig Berührungsängste zu fragwürdigen Regimes hat, ist keine Erfindung des aktuellen Bosses Gianni Infantino oder seines Vorgängers Sepp Blatter. Dies war von Anbeginn der Veranstaltung immer wieder der Fall, mit der Austragung 1934 im Italien Benito Mussolinis und dem Besuch in Argentinien 1978 zu Zeiten der brutalen Militärdiktatur als traurige Tiefpunkte.

Politik und Fußball lassen sich schwer voneinander trennen. Bezüglich des Umgangs mit dieser komplizierten Beziehung ist dies vermutlich deutlich schwieriger, vor allem weil mit der FIFA ein Player am Start ist, den man wahrlich nicht super finden muss und bei dem der leise Verdacht aufkommen kann, dass finanzielle Überlegungen am Ende mehr wert sind als ethische Fragen. Auch wenn die Wahl von Saudi-Arabien als WM-Ausrichter 2034 bestimmt ausschließlich mit der aufkeimenden Fußballkultur im Wüstenstaat zu tun hat. Oder?

Trotz all dem erzeugt kaum eine Sportveranstaltung eine derartige weltweite Euphorie. Von der WM in Katar blieb vielerorts die Krönung von Lionel Messi als dominierender Eindruck, aber nichts Politisches. Auch Österreich kann sich diesbezüglich nicht wegducken. Von der WM 1978 blieb hierzulande das „Wunder von Cordoba“, die politische Situation war und ist maximal Fußnote. Aber es ist auch völlig okay, den Sport in den Mittelpunkt zu stellen, sich von der Euphorie anstecken zu lassen, Siege zu bejubeln, Niederlagen zu beweinen, sich vom Geschehen auf dem Platz ablenken zu lassen. Ein Mechanismus, der in der Vergangenheit funktionierte – er wird auch diesmal funktionieren. Das macht den Zauber dieser Sportart aus.

Das bedeutet aber keineswegs, dass man alles abseits des Spielfelds vergessen soll – oder darf. Im Gegenteil: Aus heimischer Sicht ist und bleibt das konkrete Beispiel Trump Warnung, Erinnerung und Auftrag zugleich, wie sehr es sich lohnt, sich bedingungslos für Demokratie und Meinungsfreiheit einzusetzen. Man sieht an den USA, dass auch ein vermeintlich stabiles System angegriffen werden kann. Kritisch zu bleiben und trotzdem an WM-Fieber zu „erkranken“ ist ein machbarer Spagat.