„Das Ansinnen von Finanzminister Markus Marterbauer, auf die Bundesländer weitere finanzielle Belastungen abzuschieben, gleicht einer finanzpolitischen Geisterfahrt“, rückte der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) schon am Tag der Budgetrede des roten Säckelwarts in Wien aus. Er reihte sich in die Riege der Länderchefs aus Vorarlberg, Oberösterreich und Wien ein, die dem Bund allesamt ausrichteten, er könne die Gegenfinanzierung für die Senkung der Lohnnebenkosten nicht an die Länder abwälzen. Schon zuvor hatte er sich ja gegen Kürzungen ausgesprochen, die den Standort gefährden – also etwa bei den Uni-Budgets.

Am Donnerstag präzisierte der steirische Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) schließlich die steirische Position: „Die Senkung der Lohnnebenkosten ist ein richtiger Schritt und ein wichtiges Signal für die heimische Wirtschaft, aber das ist eine Angelegenheit des Bundes, der daher die Gegenfinanzierung sicherstellen muss.“ Und weiter: „Darüber hinaus muss der Bund endlich fair mit den Ländern umgehen und Reformen bei Gesundheit und Verwaltung liefern. Aus dem Österreich-Anteil am EU-Aufbau- und Resilienzfonds schuldet er uns etwa immer noch 167 Millionen Euro!“ Ehrenhöfer will nun die Details im Budgetbegleitgesetz analysieren. Gegen Einsparungen an den falschen Stellen, etwa Breitbandausbau, Wissenschaft und Forschung, werde er sich jedenfalls stemmen.