Alle fünf Spiele brauchten Kapfenberg und Oberwart jüngst, um die Krone in der heimischen Superliga in die Steiermark zu vergeben. So jubelte bei den Bulls der Kärntner Daniel Grgic (21) gegen seine Lavanttaler Landsmänner Florian (22) und Daniel Köppel (26). Jetzt teilt er sich mit Florian Köppel allerdings die Kabine, nämlich wenn es ab Freitag beim „3x3 Vienna“ im U23-Bewerb für Österreich geht.

Gespielt wird in diesem Format Drei gegen Drei, zehn Minuten lang auf einen Korb. Zuerst in Dreiergruppen, dann in K.o.-Spielen am Wiener Heumarkt von sagenhaften 3000 Fans. „Unglaubliche Kulisse, unglaubliche Vorfreude“, schwärmt Köppel. Dass man jetzt gemeinsam antritt, taugt Grgic richtig: „Es ist schon ein bisschen witzig, dass wir gerade noch im Finale Gegner waren, aber das ist der Sport. Gleichzeitig kennen wir uns schon ewig, freuen uns also richtig, zusammen antreten zu dürfen.“ In Wien geht es nicht nur um die Schicksale der einzelnen Teams, sondern ums große Ganze. Alle sammeln nämlich Weltranglistenpunkte, die am Ende wichtig werden für eine Qualifikation zum Olympiaturnier 2028 in LA.

Dort wollen auch die Frauen hin, die nach vielen tollen Leistungen auf der Welttour im 3x3 in Wien endlich den ersten Sieg anstreben. In der Gruppe mit den Topnationen Kanada (Freitag, 20.20) und Frankreich (Samstag, 18.30) wird es nicht leicht, „aber im 3x3 ist immer alles möglich. Wir sind nicht die Favoriten, können aber an einem guten Tag jeden schlagen“, sagt Alexia Allesch. Die in den USA aufgewachsene Villacherin, die den Tourstopp in Wien auch für einen Ausflug nach Kärnten nützte, agiert in der Halle als Legionärin in Deutschland, im 3x3 ist sie der Dreh- und Angelpunkt. Unter dem Korb, am Wurf, überall. „Wien ist immer das Jahreshighlight. Wir freuen uns riesig, haben eine tolle Gruppe“, geht sie positiv in das Event.