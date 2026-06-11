Johan Eliasch muss als FIS-Präsident abdanken. Zum Nachfolger des schwedisch-britisch-georgischen Multimilliardärs kürten die stimmberechtigten Mitgliederverbände beim Kongress in Belgrad den Liechtensteiner Alexander Ospelt. Das Votum lautete 65:64 Stimmanteilen zugunsten des 58-jährigen Rechtsanwalts Ospelt.

Alexander Ospelt, der neue starke Mann der FIS © AP/Darko Vojinovic

Ospelt wurde unter anderem von Österreich, Norwegen, Italien, der Schweiz, Kanada und den USA unterstützt. Eliasch stand wegen seiner Amtsführung, strittiger Vermarktungsideen und nicht zuletzt der mutmaßlich schlechten Finanzlage des Verbandes in der Kritik. Eine Woche vor dem Kongress war FIS-CEO Urs Lehmann aufgrund eines Zerwürfnisses mit Eliasch zurückgetreten, der Schweizer könnte aber unter Ospelt zurückkehren.

Amtszeit von Eliasch voller Kontroversen

Wenige Tage vor der Neuwahl sorgte die Ausladung der von Eliasch im Vorjahr für Sonderprojekte engagierten Ex-Rennläuferin Alexandra Meissnitzer wegen kritischer Aussagen in einem Interview für Aufsehen. Zudem sprachen sich einige Skistars wie Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin öffentlich gegen eine weitere Amtszeit des 64-Jährigen aus.

Das Ergebnis hätte nicht knapper ausfallen können © FIS

Eliasch hatte das Präsidentenamt im Juni 2021 als Nachfolger von Gian Franco Kasper angetreten, 2022 war er ohne Gegenkandidat unter strittigen Umständen wiedergewählt worden. Seither hatte es zahlreiche Dispute des FIS-Chefs mit großen Verbänden wie dem ÖSV gegeben. Nun soll der seit zwei Jahren im FIS-Council sitzende Ospelt den Verband in ruhigeres Gewässer führen. Der Jurist stand von 2016 bis 2023 dem Skiverband Liechtensteins vor. Seine Amtszeit als FIS-Chef beträgt vier Jahre.

Scherer und Stadlober gratulierten

Christian Scherer, noch bis Herbst Generalsekretär des ÖSV, kommentierte die Entscheidung so: „Wir gratulieren Alexander Ospelt herzlich zu seinem Wahlsieg, von dem wir felsenfest überzeugt waren. Ein Wechsel an der Spitze des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes war aus unserer Sicht nötig – deshalb ist der heutige Tag ein Sieg für den Sport. Johan Eliasch, der sehr viele Veränderungen angestoßen hat und dem ich an dieser Stelle für seinen Einsatz und sein Engagement danken möchte, ist es in den vergangenen Jahren leider nicht gelungen, die nationalen Verbände für seine Ideen und Visionen zu gewinnen, dieser Vertrauensverlust war heute spürbar – es war Zeit für einen Kurswechsel. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, gemeinsam nach vorne zu schauen, Vertrauen zurückzugewinnen und die FIS konstruktiv und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“

Roswitha Stadlober mit Ehemann Alois © GEPA pictures

Auch ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, ebenfalls beim FIS-Kongress vor Ort, zeigte sich nach der Wahl erleichtert: „Der Österreichische Skiverband freut sich über die Wahl von Alexander Ospelt zum FIS-Präsidenten. Viele Wintersport-Nationen haben diesen Wechsel herbeigesehnt. Seine Bewerbung unter dem Motto ‚Building Bridges‘ ist genau das, was es in der FIS jetzt dringend benötigt. Alexander Ospelt gilt als integre Persönlichkeit und Teamplayer. Ich hoffe, dass es unter seiner Führung gelingt, wieder eine vertrauensvolle Atmosphäre innerhalb der internationalen Skifamilie zu erzeugen, um den Ski- und Snowboardsport gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“