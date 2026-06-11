Die Basketballsaison endete für die Frauen von UBI Graz denkbar bitter, im Finale gegen Klosterneuburg war gar nichts zu holen, am Ende wurde man Vizemeister. „Klar ist das enttäuschend, wenn jedes Spiel auch noch deutlich verloren geht. Uns fehlen Konstanz und Selbstvertrauen gegen Klosterneuburg. Wir haben aus acht Duellen nur eines gewinnen können“, sagt Simone Sill.

Inzwischen ist die Hallensaison aber abgehakt, vorbei ist die Spielzeit aber noch lange nicht. Denn jetzt ist die Steirerin Teil von Team Austria, das im „3x3“-Format in der weltweiten Women‘s Series an den Start geht. „Wir sind eine wirklich tolle Truppe, jeder weiß, was er vom anderen bekommt. Wir kennen uns schon lange und sind richtig eingeschworen“, schwärmt Sill, die ab Freitag am Wiener Heumarkt das „3x3 Vienna“ in Angriff nimmt. „Das größte Turnier auf der Tour, eine volle Arena mit 3000 Leuten“, schwärmt Sill, die in einer Gruppe mit den Topteams aus Kanada (Freitag, 20.20) und Frankreich (Samstag, 18.30) reüssieren will: „Das sind absolute Topnationen, ganz vorn in der Weltrangliste. Aber im 3x3-Basketball ist alles möglich, wir können auch die schlagen und ins Viertelfinale aufsteigen“, sagt Sill.

Traum vom Welttour-Sieg und von Olympia

Alles möglich ist in dem Sport, wo zehn Minuten auf einen Korb gespielt wird, tatsächlich. „Es besteht aus hochintensiven Phasen, es geht in kurzer Zeit um alles. Man darf sich keine schlechten Phasen erlauben, dann kann es schnell vorbei sein“, weiß Sill, für die es um mehr als den ersten österreichischen Sieg auf der Welt-Tournee geht. „Österreichs Teams sammeln auf dieser Ebene Punkte für das Ranking im Hinblick auf die Olympiaquali. Es ist also wichtig, weit zu kommen, um sich im Kampf um ein Ticket gut zu positionieren.“ Der rot-weiß-rote Weg nach LA 2028 beginnt also am Wiener Heumarkt.