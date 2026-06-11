Drei Jahrzehnte lang war sie als FH Kärnten bekannt. Nun schlägt die Hochschule ein neues Kapitel auf und präsentiert sich künftig als „CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten“. Der neue Markenauftritt wurde am Donnerstag, 11. Juni, präsentiert, die schrittweise Umstellung soll über die Sommermonate erfolgen. Mit Beginn des neuen Studienjahrs im September wird die Hochschule offiziell unter ihrem neuen Namen auftreten.

Mit dem neuen Namen und Design geht auch eine strategische Neuausrichtung einher. Im Zuge eines umfassenden Markenprozesses wurden das Profil der Hochschule geschärft sowie Vision, Mission und zentrale Werte neu formuliert. Damit soll die Entwicklung der vergangenen Jahre ebenso sichtbar werden wie die künftige Ausrichtung der Hochschule. „Wir haben uns verändert und wir gehen mit der Zeit“, sagt Geschäftsführer Martin Waiguny bei der Präsentation am Donnerstagnachmittag. Rektor Peter Granig führt weiter aus: „Wir haben uns in vielen Bereichen so stark entwickelt, dass diese Änderung längst überfällig war. Jetzt gehen wir im neuen Anzug in die Zukunft.“

Rektor Peter Granig freut sich auf die Zukunft im neuen Gewand © KK

Martin Waiguny trat mit Oktober 2025 in die Geschäftsführung ein und übernahm ab Januar die strategische und operative Verantwortung von seinem Vorgänger Siegfried Spanz © Markus Traussnig

Der Zeitpunkt für das Rebranding kommt nicht zufällig. Nach dem 30-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr befindet sich die Hochschule in einer Phase starken Wachstums. 2025 verzeichnete sie 3978 Studierende, 5461 Bewerberinnen und Bewerber sowie 771 Absolventinnen und Absolventen. Seit 2021 stieg die Zahl der Studierenden um 26 Prozent. Möglich wurde die Namensänderung durch die Novelle des Fachhochschulgesetzes, die im Juli 2024 in Kraft trat. Sie erlaubt österreichischen Fachhochschulen die Bezeichnung „Hochschule für angewandte Wissenschaften“ beziehungsweise international verständlichere Namensformen. Eine Änderung, wie sie von den Fachhochschulen seit Jahren gefordert wurde.

Die FH Kärnten nutzt diese Möglichkeit jetzt für eine stärkere internationale Positionierung. Seit Ende 2024 ist sie Mitglied der European-University-Allianz, einem transnationalen Zusammenschluss von Hochschulen in ganz Europa, um die internationale Zusammenarbeit in Bildung, Forschung und Innovation zu vertiefen. Weiters wird das englischsprachige Studienangebot an der FH Kärnten, nunmehr CU, stetig ausgebaut, und auch die Zahl internationaler Studierender steigt.

International verständlich, aber klar in Kärnten verwurzelt

Den Spagat zwischen Internationalität und regionaler Verankerung soll der neue Name widerspiegeln. „Carinthia University of Applied Sciences“ macht die Hochschule international verständlich, der Zusatz „Hochschule Kärnten“ wahrt die regionale Identität. Auch das neue Kürzel „CU“ wurde bewusst gewählt: Es greift einerseits den bisher verwendeten englischen Namen CUAS auf und steht gleichzeitig für Begegnung und Austausch, denn die englische Aussprache „see you“ soll sinnbildlich für Offenheit, Zusammenarbeit und eine gemeinsame Zukunftsgestaltung stehen.

Petra Bergauer ist die Marketingleiterin an der CU © KLZ/Alexandra Pöcher

„Wir wollten nicht nur ein neues Design entwickeln, sondern unsere Marke in ihrer Gesamtheit weiterdenken und eine Marke ist ein Gefühl, eine Haltung und auch ein Versprechen“, erklärt Petra Bergauer, Leiterin der Marketingabteilung und verantwortlich für den Markenprozess. Der gesamte Prozess von der Frage, ob der Auftritt noch zu dem passe, was die FH heute ist und morgen sein will, zu dem neuen Markenauftritt, dauerte rund eineinhalb Jahre.

Auch visuell setzt die Hochschule auf einen Neuanfang. Logo, Farbwelt, Typografie und Kommunikationsstil wurden vollständig überarbeitet, ohne auf ihre Herkunft zu vergessen. Das Design soll Klarheit, Modernität und Wiedererkennbarkeit vermitteln und den neuen Markenanspruch über alle Kanäle hinweg transportieren.