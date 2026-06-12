Vier Kleinparteien oder neue Listen sind es, die heuer am 28. Juni in Graz um Stimmen werben: Neben den sieben, die aktuell im Gemeinderat vertreten sind, treten das „Demokratische Bündnis Österreich“ (DBÖ), die „Liste Gaza – Stimmen für globale Gerechtigkeit“, „MFG – Österreich Menschen-Freiheit-Grundrecht“ und die „Piratenpartei Graz – jung, progressiv, besser für Graz“ an.

Im Gegensatz zu den anderen drei kleinen Listen waren die Piraten schon einmal im Grazer Gemeinderat vertreten: Von 2012 bis 2017 saß Philip Pacanda als Einzel-Mandatar im Rathaus und trieb Themen wie Livestreams aus dem Rathaus und Bürgerinnen- und Bürgerbudget voran. Bei der letzten Wahl 2021 erreichte man nur noch 0,39 Prozent der Stimmen, dennoch blieb der Grazer Ableger der 2006 gegründeten österreichischen Piratenpartei immer aktiv. Man hat ein eigenes Parteilokal namens „Bay 36“ in der Klosterwiesgasse samt Lastenrad-Verleih, tritt immer wieder bei Demonstrationen (begleitet von einem aufblasbaren Piraten) auf, nutzt das Informationsfreiheitsgesetz und tritt wie jetzt bei Wahlen an.

Das Wahlziel heuer ist klar: „Piraten zurück in den Gemeinderat“ heißt es auch auf den Dreiecksständern, die die Piraten – übrigens als einzige der kleinen Listen – im Stadtraum aufgestellt haben. „Wir streben ein Mandat an, besser natürlich zwei, um nicht alleine arbeiten zu müssen“, sagt Peter Grassberger. Der Programmierer und Softwareentwickler ist im steirischen Landesvorstand der Partei und tritt heuer als Spitzenkandidat an.

Sein zentrales Thema hat auch mit seinem Beruf zu tun: Es geht um die Abhängigkeit von proprietärer Software, insbesondere von US-amerikanischen Anbietern wie Microsoft: „Unsere Anfrage hat ergeben, dass die Stadt jährlich mehr als 2,5 Millionen Euro für Lizenzen an Microsoft zahlt – und das allein für Betriebssysteme.“ In Graz gebe es mit den Linux-Tagen eine der größten Veranstaltungen in Sachen Open-Source-Software (frei zugängliche Software) und viel Kompetenz. Die Abhängigkeit führe zu einem Verlust an Kontrolle, Kompetenz und auch Wertschöpfung in Graz, weshalb die Piraten den Ausstieg fordern. „Es geht auch um ein Sicherheitsthema, die Datenhoheit ist selbst bei europäischen Servern nicht garantiert – und als kommunistisch regierte Stadt könnte es durchaus sein, dass man uns besonders im Auge hat“, so Grassberger. Das eingesparte Geld würde man gerne der gebeutelten Kulturszene zugutekommen lassen: „Office kündigen, Kultur retten“ lautet daher die plakative und auch plakatierte Forderung.

Andere Piraten-Anliegen betreffen etwa Nachtbusse die ganze Nacht über und eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Die „Maximalforderung“ sind kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, die man etwa über eine City-Maut finanzieren könnte – letzteres ist eine langjährige Forderung der Kleinpartei. Unter dem Motto „Mehr Freiraum – weniger Verbote“ fordert man konsumfreie öffentliche Räume für Jugendliche, außerdem echte Mitbestimmung, was die Gestaltung der Stadt angeht. Dazu kommen Umwelt- und Energiethemen – Grassberger ist auch in der Energiegemeinschaft EG Austria aktiv. „Mir ist wichtig, dass meine Arbeit sinnvoll und wertvoll ist“, sagt er.