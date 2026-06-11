Mit ihrer Liebe, Begeisterung und hohem Qualitätsanspruch für ihr Handwerk entfachten Kärntner Weinbauern großes Interesse bei den Kleine-Zeitung-Lesern. Sie kamen Mittwochabend zur Auftaktveranstaltung von „Wein on Tour“, einer gemeinsamen Initiative der Kleinen Zeitung und des Weinbauverbands Kärnten. Verkostet wurden im Spittaler Regionalbüro die Landessieger 2026 und weitere regionale Weine. Einer der Winzer war Robert Mack, der als Vizepräsident des Weinbauverbands Kärnten von der beeindruckenden Vielfalt in den sieben Kärntner Weinregionen schwärmte und selbst am Karolinger Weingut in Moosburg produziert. Er führte fachkundig durch das Programm, nachdem Redaktionsleiterin Martina Pirker die Gäste willkommen geheißen hatte.

Redaktionsleiterin Martina Pirker – mit Robert Mack und Christiane Obereder-Nazar – begrüßte die Gäste © Willi Pleschberger

Der höchst gelegene Weingarten Kärntens befindet sich am Grafenberg (880 Meter) in Flattach. Ernstine Berger produziert seit 2012 unter der Marke „Die Grafenbergerin“ Rotweine, Weißweine, Frizzante und Roséwein. Ihr „Gemischter Satz 2024“ wurde im Vorjahr zum „PIWI“-Wein des Jahres gekürt. „PIWI“ steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten.

Christiane Obereder-Nazar vom Weinbau Köck in Feldkirchen berichtete, dass der seit 2011 zertifizierte Biobetrieb die Produktion des Weines kürzlich aus widmungstechnischen Gründen von Feldkirchen nach Sachsenburg verlegt hat. Sie und ihr Partner Gerhard Köck erarbeiteten sich ebenfalls viele Prämierungen für ihre Weiß-, Rosé-, Rot- und Schaumweine.

Am Sternberg in Wernberg bewirtschaften Alexander und Petra Egger rund sechs Hektar große Weingärten biologisch und biodynamisch. Ihr in Tonamphoren gereifter „Grauburgunder 2022“ erhielt den Kärntner Landesweinbaupreis 2026 und überzeugte auch die Weinliebhaber aus Oberkärnten. Nach der Verkostung gab es einen regen Austausch mit den Winzern, viele Fragen wurden beantwortet. Jeder Besucher durfte sich vor dem Nachhausegehen eine Flasche Wein aussuchen.

Der moderne Weinbau in Kärnten nahm in den 1970er-Jahren im Lavanttal zögerlich Fahrt auf. Heute erstrecken sich die Weingärten von ganz im Osten bis in den Westen. Aktuell produzieren mehr als 100 Winzer jährlich an die 750.000 Flaschen und bewirtschaften 140 Hektar Anbaufläche. Die nächsten Termine für „Wein on Tour“ sind am 24. Juni im Regionalbüro Villach, am 26. August im Regionalbüro St. Veit und am 16. September im Regionalbüro Klagenfurt. Buchbar sind sie im Kleine-Zeitung-Online-Shop.