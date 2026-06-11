Zivilcourage und Mut kennen kein Alter. Das bewies die erst 15-jährige Elma Xheladini am 30. Mai in Wörgl (Tirol). Am Innufer trafen sie und ihre Freundinnen eine Frau an, der es offensichtlich schlecht zu gehen schien. Sie boten ihr Wasser an und setzten ihren Weg fort. „Nach zwei Stunden sind wir wieder zurück. An der gleichen Stelle, wo wir sie zuvor getroffen hatten, lag sie auf dem Boden und hat nicht mehr geatmet“, schilderte Elma am Donnerstag im Ö3-Wecker.

Die Mädchen reagierten sofort. Elma begann mit der Herzdruckmassage, während eine ihrer Freundinnen die Mund-zu-Mund-Beatmung übernahm. Zudem setzten sie einen Notruf ab. Nach wenigen Minuten trafen die Rettungskräfte ein und übernahmen die weitere medizinische Versorgung. Die Frau überlebte – auch dank des beherzten Eingreifens der Schülerinnen.

„Die Sanitäterinnen haben sich bei mir bedankt und gemeint, dass ich alles richtig gemacht habe. Das macht mich schon ein wenig stolz", sagte die 15-Jährige der „Tiroler Tageszeitung“.

„Elmas Geschichte zeigt, wie wichtig Erste Hilfe ist“

Sehr stolz sei man auch in der Sportmittelschule Wörgl, betonte Direktor Gottfried Schneider im „ORF“-Interview. Erst wenige Wochen vor dem Zwischenfall am Innufer war das Jugendrotkreuz in Elmas Schule zu Gast und vermittelte ihr und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern - offenbar erfolgreich - wie man in einer Notsituation richtig reagiert und was zu tun ist. „Der Kollege hat das sehr praxisorientiert vermittelt“, lobte Schneider den Erste-Hilfe-Kurs in seiner Schule.

„Elmas Geschichte zeigt, wie wichtig Erste Hilfe ist. Denn manchmal braucht es nur einen Menschen, der weiß, was zu tun ist. Wir sind beeindruckt von deinem Einsatz und deinem Mut. Danke, Elma“, schrieb das Jugendrotkreuz Tirol auf seiner Facebook-Seite.

Das Jugendrotkreuz bietet ab der 5. Schulstufe einen Erste-Hilfe-Einführungskurs im Zeitumfang von acht Stunden an. Inhalt und Ziel sei es laut Website, lebensrettende Sofortmaßnahmen zu vermitteln. Ab der 8. Schulstufe gibt es einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Grundkurs, bei dem der gesamte Lehrstoff der Ersten Hilfe vermittelt und geübt wird. „Unser großes Ziel ist es, die Erste Hilfe zu einer Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben zu machen“, erklärte Thomas Rieser, Bundesreferent für Erste Hilfe beim österreichischen Jugendrotkreuz, im „ORF“. Für jede Österreicherin und jeden Österreicher sei es wichtig, das Wissen dazu regelmäßig aufzufrischen und am neuesten Stand zu bleiben, denn viele würden sich in einer Notsituation die Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung nicht zutrauen.

Ob Laien tatsächlich auch Beatmen, oder einfach nur die Herzdruckmassage ausführen sollen, darüber herrscht mittlerweile eine geteilte Meinung. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt beispielsweise, dass sich Ungeübte auf die Herzdruckmassage fokussieren sollen und ein Wechsel zur Mund-zu-Mund-Beatmung nur unnötig lange die Blutzirkulation unterbrechen würde. Die Herzdruckmassage sollte mit einem Rhythmus von 100 bis 120 Stößen die Minute ausgeführt werden. Wichtig und hilfreich ist auch, gleich den Notruf zu betätigen und das Handy im Lautsprechermodus neben sich hinzulegen, sodass die Kontaktperson in der Rettungsleitstelle Anweisungen geben kann.

Erklärvideo: So funktioniert eine Herzdruckmassage