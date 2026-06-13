Sie tragen klingende Namen wie „WetScream“, „Assegai“ oder auch „Minion“ und Andreas Kolb selbst braucht rund fünf Minuten, um sie zu wechseln. Die Rede ist von den Mänteln, umgangssprachlich den Reifen, die der Schladminger auf seiner Downhillmaschine verwendet. Beim Weltcup in Leogang muss er freilich nicht selbst die noppigen Ungetüme von „Maxxis“ auf den wuchtigen Felgen montieren, da verkündet er seine Wahl und der Mechaniker übernimmt die Arbeit. Und die Entscheidung ist definitiv rennentscheidend. „So wie in der Formel 1“, sagt Kolb und lacht. „Aber wir haben sechs verschiedene Reifen – also mehr Auswahl.“

In der Heimat von Weltmeisterin Valentina Höll (Team Commencal), die in der Qualifikation auf den dritten Platz gefahren ist, wird am Samstag die Reihenfolge gedreht und die Frauen (14.15 Uhr, K19, Discovery+) starten nach den Herren (12.15 Uhr, K19, Eurosport2, Discovery+). „An und für sich ist es cool, eine frische Strecke zu haben, aber früher aufstehen ist nie cool“, sagt Kolb, der somit schon in den Morgenstunden ins Fahrerlager muss. Den Heimweltcup hat der Schladminger 2023 bereits gewonnen und für die Konkurrenz kündigen sich schwierige Verhältnisse an. „Mir taugt das Gatsch-Fahren. Hat es immer schon und in den letzten Jahren bin ich auch immer besser darin geworden. Das spielt mir in die Karten.“ Kolb zeigte mit Platz vier in der Qualifikation schon, dass wieder mit ihm zu rechnen ist.

Den Unterschied zwischen einer trockenen Piste und einer durchnässten beschreibt er für den Laien: „Das kann man so vergleichen: Du fährst mit 200 Sachen auf einer dreispurigen oder auf einer einspurigen Autobahn. Es ist einfach viel weniger Platz für Fehler.“ Jede noch so kleine Wurzel, die aus dem Boden ragt, birgt die Gefahr auszurutschen.

Umso wichtiger ist es, den Pneu mit der passenden Balance zwischen Grip (große Stollen) und guten Rolleigenschaften zu finden: „Der Unterschied zwischen den Reifen ist richtig groß. Da kannst du dich grob verpokern. Wenn du in Leogang auf den Gatsch-Reifen setzt und dann trocknet es ein wenig auf, verlierst du alleine auf der langen Geraden zwei, drei Sekunden.“ Der Rollwiderstand ist mit den großen Stollen ungleich höher. Notfalls wird mit dem Seitenschneider ein bisschen am Profil gearbeitet. „Im Training fahre ich schon drei, vier Wochen mit einem Reifen. Bis er nicht mehr geht. Aber bei den Rennen meistens eineinhalb Tage. Dann verlieren sie an der Flanke und bei der Dämpfung und auch die Pannensicherheit ist nicht mehr so hoch.“

Mit zwei Top-Ten-Plätzen ist Kolb zufriedenstellend in die Saison gestartet. Er befinde sich auf der Santa Cruz V10 eben noch ein wenig im Kennenlernprozess: „Fehler passieren immer, die Frage ist: Wie viele und wie schlimm sind sie? Aber der Aufwärtstrend ist da. Im Endeffekt muss ich das Rad noch besser kennenlernen, wenn ich am Limit bin. Es sind Nuancen, die dann doch sehr groß werden.“ Speziell die Hochgeschwindigkeitspassagen in vollem Tempo zu trainieren, ist unmöglich. „Da nimmst du im Training doch ein bisschen raus und im Rennen kommst du mit drei, vier km/h mehr in die Kurve. Das ist dann aber das Entscheidende.“

Etwas mehr als drei Minuten sind die Profis in Leogang bei trockenen Bedingungen unterwegs. „Schlüsselstellen gibt es keine mehr. Du darfst gar nichts mehr als einfach ansehen.“ Während er oben im schnellen Bereich nicht verlieren darf, will er im selektiven Waldteil, der zu Ehren der Weltmeisterin „Vallis Hölle“ benannt wurde, zuschlagen. „Da war ich im Vorjahr wieder der Schnellste und auch bei meinem Sieg.“ 2023 gewann er in Leogang und fügt mit einem Lachen an: „Unten ist das richtiger Downhill. Nicht so das ‚Ummarollen‘ wie oben. Grad dahin kann ja jeder.“