Dejan Ljubicic ist in den WM-Kader von Österreichs Fußball-Nationalteam nachnominiert worden. Einen dementsprechenden „Kurier“-Bericht bestätigte der ÖFB am Mittwoch. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Christoph Baumgartner ein, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Tunesien-Testspiel verletzt hatte. Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel.

Zuletzt im ÖFB-Kader stand der Mittelfeldspieler, der am Donnerstag im Teamcamp in Goleta erwartet wird, im Oktober 2023.