Deutschland hat die „Gamescom“ und Österreich hat die „Game City“. Ein Versuch, auch in Österreich eine Gaming-Messe zu etablieren. Gestartet hat das Event 2007 und hatte später eine coronabedingte Pause von drei Jahren. Nächstes Jahr feiert die Veranstaltung ihr 20-jähriges Jubiläum, weswegen sie dieses Jahr aussetzen wird.

Game City 2.0

„Hiermit bestätigen wir: 2026 wird keine Game City stattfinden“, heißt es auf Instagram. Damit ist es fix. Das Wiener Gegenstück zur Gamescom wird heuer nicht stattfinden. Der Grund ist eine „strategische Pause“ seitens der Organisatoren. Mit einem Besucherrekord von 87.000 Menschen im letzten Jahr und dem bevorstehenden Jubiläum im nächsten Jahr will man sich neu aufstellen.

Geplant sei ein frisches Konzept und zwei Events, statt nur einem. Unter anderem soll die „Game City“ mit den „Game Days“ erweitert werden. „Events. Aktionen. Kooperationen. uvm. Nicht nur an einem Ort, sondern in ganz Wien“, heißt es weiter im Posting. Wie genau das Ganze aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Auf jeden Fall haben die Veranstalter große Ziele: Wien zur ersten „Game City“ der Welt zu machen.