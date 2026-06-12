Wer auf Willhaben stöbert, findet nicht nur Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Zwischen Murau und Murtal warten derzeit einige Immobilien auf neue Besitzer, die alles andere als gewöhnlich sind: ein historisches Stadthaus mit eigener Bäckerei, ein Reiterhof mit zehn Hektar Grund oder ein ehemaliges Gastrolokal, das auf eine neue Idee wartet.

Ehemaliges „Café Anita“ bietet Platz für Ideen

Was früher Gastrolokal – das beliebte „Café Anita“ – war, könnte künftig Arztpraxis, Büro, Atelier oder Geschäftslokal werden: In der Bahnhofstraße in Zeltweg steht eine barrierefreie Gewerbefläche mit 151 Quadratmetern zum Verkauf. Das Objekt besteht aus zwei Einheiten, die derzeit zusammengelegt sind, bei Bedarf aber getrennt werden können. Der Kaufpreis liegt bei vergleichsweise günstigen 52.000 Euro. Wer schon lange von der eigenen Geschäftsidee träumt, findet hier Entfaltungsmöglichkeiten mitten in Zeltweg.

„Suli“ sucht neuen Besitzer

Mitten in einer der bekanntesten Tourismusregionen der Obersteiermark, am Kreischberg, sucht das Sportgeschäft „Suli“ einen neuen Besitzer: Laut Inserat verfügt der Betrieb über einen langjährigen Kundenstock und profitiert von seiner Lage direkt am Kreischberg. Für jemanden, der den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte und Wintersport liebt, könnte dies eine seltene Gelegenheit sein: Die Kombination aus Tourismus, Stammkundschaft und Top-Lage findet man nicht alle Tage. Nikolaus Sumann geht in Pension, er übernahm das Geschäft seinerzeit vom Kreischberg-Original „Ski-Sepp“, berichtet Kurt Moser, der die Immobilie an den Mann bringen möchte.

Zehn Hektar Landwirtschaft bei Knittelfeld

Fast 106.000 Quadratmeter Grundfläche, sechs Hektar Wiesen, vier Hektar Wald, Stallungen und ein Wohnhaus mit rund 200 Quadratmetern Wohnfläche: Dieser Reiterhof in Apfelberg liest sich wie ein kleiner Lebenstraum für alle, die schon immer in die Landwirtschaft einsteigen wollten. Dazu kommen eine Photovoltaikanlage, eine eigene Wasserquelle und ein Panorama, das laut Inserat seinesgleichen sucht. Wer das nötige Kleingeld mitbringt, erhält für 1,15 Millionen Euro ein Anwesen, auf dem man sich selbst verwirklichen und eine malerische Landschaft genießen kann.

Stadtbäckerei Oberwölz sucht Nachfolger

Besonders viel Geschichte steckt in einem Objekt im Herzen von Oberwölz. Es handelt sich um die Stadtbäckerei Zechner, aufgrund der bevorstehenden Pensionierung von Gerhard Zechner im August wird nach einer Nachfolge gesucht. Das Stadthaus bringt rund 650 Quadratmeter Nutzfläche mit und beherbergt nicht nur mehrere Wohnräume, sondern auch eine Bäckerei samt Gastronomiebereich. Besonderes Extra: Die gesamte Geschäftsausstattung ist in einem guten Zustand – somit sind keine Neuinvestitionen notwendig. Wer schon immer davon geträumt hat, Wohnen und Arbeiten unter einem Dach zu verbinden, findet hier ein Gesamtpaket. Der Kaufpreis: 295.000 Euro.