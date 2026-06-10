Tage, an denen die Landesspitze im ehrwürdigen Spiegelsaal den Abbau von Landesschulden verkündet, sind rar gesät. Wenn es dann gleich um 450 Millionen Euro geht, scheint das Prädikat „historischer Tag für Kärnten“ nicht übertrieben. Das Strahlen von Finanzreferentin Gaby Schaunig, die eigentlich im Zentrum, flankiert von Daniel Fellner und Martin Gruber stehen hätte müssen, war dem Befreiungsschlag angemessen.

Wer die 20-jährige Passionsgeschichte der Kärntner Landespolitik mit ihrer Landesbank verfolgt hat, weiß um die Last, die damit verbunden war – und versteht die Erleichterung. Zwar hat sich schon seit Jahren abgezeichnet, dass Kärnten aus der besseren Verwertung der Pleitebank mit mehreren 100 Millionen Euro rechnen darf. Dass es fast eine halbe Milliarde wurde und diese nicht erst 2032 fließt, rechtfertigt die Hochstimmung.

Gebannt ist die Gefahr noch nicht

Die wichtigste Nachricht war ohnehin eine andere: Die Koalition will damit zu 100 Prozent Schulden abbauen und gönnt sich weder einen Zukunfts- noch Gegenwartsfonds als politischen Sandkasten. Gebannt ist die Gefahr nicht: Die Versuchung, wieder mehr Geld auszugeben, bleibt. Auch die Warnung: Kärntens Schuldenrucksack wird zwar etwas leichter, drückt aber weiter erheblich.