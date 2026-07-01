Der Grazer Rafael Weilharter erzielte mit seinem Spiel „Dwarves: Glory, Death and Loot“ internationale Erfolge. Vor allem in China ging sein Spiel viral. Wie es dazu gekommen ist, dass er Steirer sein erstes Computerspiel auch in China auf den Markt gebracht hat, erzählt er im Video.
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Games made in Austria
Wie ein Grazer sein Videospiel auch in China verkauft hat
Interview. Das Spiel des Grazers Rafael Weilharter hat sich am Anfang hauptsächlich in China verkauft. Wie es dazu gekommen ist.