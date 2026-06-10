In Mureck reißen die hitzigen Debatten nicht ab. Derzeit treibt den Gemeinderat um, wofür Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindevermögen verwendet werden sollen. Auslöser dafür ist der Verkauf einer Gemeindewohnung in der Süßenberger Straße.

Dringlichkeitsantrag abgelehnt

So wollen ÖVP und FPÖ, dass das Geld – rund 111.000 Euro – zweckgebunden für die Generalsanierung der Mittelschule eingesetzt wird. Diesen Vorschlag lehnte die Liste Klaus jedoch ab. Der Erlös werde für die Schaffung von Vermögenswerten verwendet, erklärte Bürgermeister Klaus Strein schon bei der Gemeinderatssitzung im Mai.

In der jüngsten Sitzung wollten ÖVP und FPÖ das Thema durch einen Dringlichkeitsantrag erneut aufs Tapet bringen. „Ich sehe die Dringlichkeit nicht“, so Bürgermeister Strein, der diesbezüglich auch Schützenhilfe von Parteikollege Daniel Wonisch erhielt: „Wir müssen dem Antrag nicht zustimmen, wenn wir die Dringlichkeit nicht sehen.“ Bei der Abstimmung, ob das Thema als Tagesordnungspunkt im Gemeinderat behandelt werden soll, stimmte die Liste Klaus daher dagegen: „Es gibt keine Mehrheit, der Dringlichkeitsantrag wird abgelehnt“, verkündete Murecks Stadtsamtsdirektor Karl Reisenhofer.

Die Partei von Bürgermeister Klaus Strein lehnte den Dringlichkeitsantrag ab. Man will mit dem Erlös aus dem Verkauf der Gemeindewohnung Vermögenswerte schaffen © KLZ / Ramona Lenz

Wohin fließen die 111.000 Euro?

Empört meldete sich daraufhin die ÖVP-Mandatarin Gerda Minauf zu Wort: „Die Mittelschule ist unser wichtigstes Projekt und ebenso ein Vermögenswert.“ Tim Tschinkel (FPÖ) und Simon Koiner-Graupp (ÖVP) forderten zudem Klarheit darüber, wofür die 111.000 Euro letztlich verwendet werden sollen: „Es würde die Murecker interessieren, was ihr mit diesem Geld machen wollt.“ Das ließ Strein nicht auf sich sitzen und betonte, dass die Gemeinde transparent arbeite: „Es gibt nichts zu verheimlichen.“ Offen ließ er dennoch, wohin der Erlös aus dem Verkauf genau fließen soll.

Neues Gesicht im ÖVP-Gemeinderat

Einigkeit herrschte unter den Murecker Gemeinderätinnen und -räten schließlich doch über einen Vorschlag von ÖVP und FPÖ: Zur Unterstützung der Murecker Vereine ist eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Hintergrund sind unter anderem die vom Land gestrichenen Vereinsförderungen.

Und mit der Unternehmerin Andrea Kozar-Lederhaas aus Oberrakitsch wurde eine neue ÖVP-Gemeinderätin angelobt. Sie übernimmt das Mandat von Gudrun Wisiak, die den Gemeinderat im Mai auf eigenen Wunsch verlassen hat.