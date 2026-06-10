Seit Monaten ermittelte die Polizei wegen einer Serie mysteriöser Brände im Raum Krottendorf-Gaisfeld. Erst im März dieses Jahres brannte eine Thujenhecke in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus, im Mai 2025 brannte die Thujen-Hecke hinter dem Gemeindeamt – von Anfang an wurde Brandstiftung vermutet. Insgesamt kam es zu sechs mysteriösen Bränden in rund zweieinhalb Jahren.

„Wir waren alle schon zutiefst verunsichert“, gibt auch Krottendorf-Gaisfelds Bürgermeister Lukas Vogl zu. „Wenn die Sirene ging, befürchteten alle schon wieder eine weitere Brandstiftung.“ Er sei aber glücklich, dass niemandem etwas passiert ist, „auch sprang das Feuer zum Glück nie auf Wohngebäude über oder breitete sich rasch aus.“

Umfangsreiche Ermittlungen

Vogl lobt die „großartige Zusammenarbeit rund um Bezirkspolizeikommandant Martin Peinsold“. Nun konnte die Polizeiinspektion Krottendorf-Gaisfeld endlich Entwarnung geben. Nach umfangreichen Ermittlungen – zum Glück gab es Zeugen – wurde ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk festgenommen. Er ist laut Polizei geständig und wurde in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.

Die Brandstiftungen ereigneten sich zwischen August 2023 und März 2026 in der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld. Warum er die Brände gelegt hatte, konnte der Mann nicht sagen. Er gab aber an, dabei jeweils alkoholisiert gewesen zu sein. Laut Polizei entstand durch die Brände ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.