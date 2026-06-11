Kuriosum rund um den Top-Job in der Kärntner Bildungsdirektion: Mit Tanja Leitner (46), der Pädagogischen Leiterin der Kärntner Volkshochschulen, gibt es nun eine Favoritin, obwohl sie sich noch gar nicht beworben hat.

Jedenfalls pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass die gebürtige Lavanttalerin nicht nur die entsprechenden Qualifikationen erfüllt, sondern ihre Bewerbung auch von den entsprechenden, einflussreichen Stellen für gutgeheißen würde. Leitner studierte Germanistik und Amerikanistik, hat ein Diplomstudium in Pädagogik, Berufs- und Erwachsenenbildung sowie ein Masterstudium in Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung abgeschlossen, ist zertifizierte Erwachsenenbildnerin und „Bildungsmanagement Expert“. Seit 2006 ist die 46-Jährige an der VHS Kärnten tätig und forciert Projekte, die unter anderem bildungsbenachteiligten Menschen zugute kommen.

Leitner selbst sagt: „Ich habe die Ausschreibung wahrgenommen, mich aber noch nicht beworben. Die Ausschreibung ist interessant, der Posten eine wichtige Schnittstelle und Bildung ist mir ein wesentliches Anliegen. Es ist wert, über eine Bewerbung nachzudenken.“

Penz mit Rückkehrrecht

Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni. Vergeben wird der Job vom Bund. Beim Land Kärnten betont man, dass man keinerlei Einfluss auf die Ausschreibung genommen habe. Publik geworden ist bisher nur, dass auch die bisherige Bildungsdirektorin Isabella Penz ins Rennen geht. Vor ihrem Wechsel in die Bildungsdirektion vor fünf Jahren leitete sie in der Arbeiterkammer die Abteilung Bildung. Penz hätte übrigens ein Rückkehrrecht zu ihrem ehemaligen Dienstgeber, allerdings nicht auf die ehemalige Funktion.