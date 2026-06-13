Als Ronaldo Luis Nazario da Lima, wie er mit vollem Namen heißt, bei der Weltmeisterschaft 2002 im Finale gegen Deutschland seine Brasilianer mit zwei Treffern zum fünften Titel schoss, war die Seleção endgültig am Fußball-Olymp angekommen. Die damals noch relativ junge Startruppe, von Experten einstimmig als goldenste Generation seit Pele bezeichnet, hätte vom Papier her auf Jahre unbezwingbar sein sollen. Doch es folgte die große Ernüchterung. Schwierigkeiten im Verband, Eskapaden einzelner Stars, schlechte Kaderplanung und das Fehlen eines Mannschaftsgefüges führten zweimal in Folge zum Aus im Viertelfinale. Beim Auftritt im Semifinale 2014 setzte es ausgerechnet zu Hause die bitterste Niederlage der brasilianischen WM-Geschichte. Das 1:7 gegen den späteren Weltmeister Deutschland stellte eine Zäsur dar. Ein Umbruch sollte nach dem „Schock von Mineirão“ folgen. Doch dieser setzte nur schleppend ein. Auch 2018 und 2022 war im Viertelfinale Schluss. Die Presse ging mit den Südamerikanern während dieser Jahre regelmäßig hart ins Gericht. Als „Bürokratenfußball“ wurde die Herangehensweise der Brasilianer bezeichnet. Ihr Auftreten habe „kein Herz und keine Seele“ und widerspreche der „bunten, spielfreudigen Fußballphilosophie“, für welche die Seleção über Jahrzehnte bekannt war.

Licht und Schatten mit Ancelotti

Dies soll sich unter Trainerveteran Carlo Ancelotti, der die kriselnde Mannschaft letztes Jahr übernahm, wieder ändern. Zwar konnten die Brasilianer auch während der Qualifikation nicht vollends überzeugen, belegten am Ende nur Rang fünf, doch mit dem Italiener an der Seitenlinie bekamen die Fans zumindest in Ansätzen wieder etwas vom rar gesäten Zauberfußball zu sehen. Anhaltende Probleme in der Defensive sind jedoch weiterhin präsent und spülen die Brasilianer bei den Wettquoten hinter Spanien, Argentinien, Frankreich, England und Portugal lediglich an die sechste Stelle zurück. Kritik musste der 67-jährige Italiener auch angesichts seiner Kaderzusammenstellung einstecken. Die Mannschaft sei mit einem Durchschnittsalter von 29,2 Jahren schon etwas in die Jahre gekommen. Gleich elf Spieler sind 30 Jahre oder älter.

Besonders Abwehr und Mittelfeld sind von der Überalterung betroffen. Die Routiniers Alex Sandro (35), Douglas (32) und Marquinhos (32) führen die Defensive an. Kein Verteidiger ist jünger als 27 Jahre. Das Mittelfeld ist neben seinem erfahrenen Motor Casemiro (34) auch relativ dünn besetzt. Nur sechs der 23 Spieler fühlen sich im Zentrum des Platzes so richtig wohl, darunter auch unbeschriebene Blätter wie Danilo oder Lucas Paquetá, die beide noch zu Hause spielen.

Vinicius Junior gilt als der große offensive Hoffnungsträger der Brasilianer © AFP/Mauro Pimentel

Sturm als großer Trumpf

Der Angriff ist bei den Karnevalskickern dafür so hochkarätig besetzt wie schon lange nicht mehr. Neben Real-Madrid-Topstar Vinicius Junior, Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United) und Raphinha (FC Barcelona) hat sich auch das ewige Sorgenkind Neymar, das mittlerweile wieder bei seinem Jugendverein FC Santos unter Vertrag ist, fit gemeldet und steht im Aufgebot. Ob der mittlerweile 34-jährige teuerste Transfer aller Zeiten (er wechselte 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG) auch tatsächlich zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Zu diesen Topstürmern gesellen sich mit Endrick von Lyon und Rayan von Bournemouth auch zwei 20-jährige Supertalente.

Grundsätzlich zählt die Kaderplanung zu den schwierigsten Aufgaben, die ein brasilianischer Teamchef haben kann, denn das Angebot ist nahezu unerschöpflich. Kein anderes Land exportiert jährlich so viele Legionäre in alle Welt wie Brasilien. Ungefähr 3000 Kicker aus der größten südamerikanischen Nation sind gleichzeitig im Ausland als Profifußballer tätig. Ancelotti selbst übte sich im Vorfeld der WM noch in Zurückhaltung: „Mir ist bewusst, dass der Kader nicht perfekt ist, aber ich scheue auch nicht davor zurück zu sagen, dass wir durchaus Weltmeister werden können.“ Die erste Standortbestimmung gibt es in der Nacht auf Sonntag (0 Uhr MESZ) zu bewundern, wenn Brasilien auf Marokko trifft, das vor vier Jahren sensationell den Einzug ins Halbfinale geschafft hat und trotz Qualitätseinbußen ein echter Gradmesser sein wird.