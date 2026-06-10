Beim beliebten Sunfixl-Heurigen bei der Sunfixl-Höhle in Kohlschwarz in der Gemeinde Kainach bei Voitsberg startet Gastronom Markus am Freitag, den 12. Juni, in die neue Saison. „Wir haben jeweils Freitag, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr geöffnet und servieren heimische Köstlichkeiten“, verspricht Kern, der auch das Landcafé Kern in Afling betreibt. Beim Sunfixl-Heurigen ist es heuer die zweite Saison für den Pächter. „Letztes Jahr wurde unser Angebot sehr gut angenommen. Beliebt ist der Heurige vor allem bei Radfahrern, Wanderern und natürlich Besuchern der Sunfixl-Höhle.“ Den Heurigen und die Höhle kennt Kern als ehemaliger Gemeinderat und Tourismusreferent von Kainach natürlich bestens. 2017 hatte er in dieser Funktion bereits den Pacht-Schlüssel an Hannes Schlosser übergeben.

Markus Kern, Hannes Schlosser und Yvonne Poier (von links) bei der Schlüsselübergabe beim Sunfixl-Heurigen in Kainach im Jahr 2017 © Rainer Brinskelle

Führungen durch den ehemaligen Bergbaubetrieb am Hemmerberg, in dem einst Schleifsteine aus Sandstein abgebaut wurden, erfreuen sich laut Kern steigenden Interesses. „Die Besichtigungen in der Höhle werden immer mehr, auch Schulklassen und Busreisen kommen.“ Gegen Voranmeldung führen der Betriebsleiter Norbert Marhold oder Mitglieder des Sunfixl-Barbara-Vereins durch die Schauhöhle. Anmeldungen sind bei Markus Kern unter Tel. 0664-91 37 210 oder bei Norbert Marhold unter Tel. 0650-26 07 084 möglich.