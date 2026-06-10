In der Stadt Klagenfurt läuft seit Mittwochvormittag ein großer Polizeieinsatz: In einem Wohnhaus im Kalmusweg, im Osten der Landeshauptstadt, wurde eine Leiche gefunden. „In einem Wohnhaus wurde ein toter Mann aufgefunden“, bestätigt Werner Pucher, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten.

Nach ersten Informationen wurden an dem Leichnam schwere Kopfverletzungen festgestellt. Ob diese zum Tod des Mannes geführt haben, ist noch völlig unklar. Ebenso ist unklar, ob die Person eines natürlichen Todes verstorben ist. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagt Pucher. Auch Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden. Für Mittwochnachmittag ist eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Dann werden genauere Informationen zur Todesursache und zur Identität des Mannes vorliegen.

Nicht bekannt ist bislang, wer den Toten gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert hat. Die Polizei wurde gegen 9.30 Uhr verständigt. Der Mann soll beim Eintreffen der Beamten bereits tot gewesen sein. Er wurde in der Werkstatt gefunden, die in dem Haus untergebracht ist.

Die Polizei ist, wie in solchen Fällen üblich, mit einem Großaufgebot vor Ort. Unter anderem sind Beamte der Spurensicherung und ein Leichenspürhund im Einsatz. Das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Informationen folgen.