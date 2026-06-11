Top, die Wette gilt, wer Österreichs erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft seit 1998 erzielt. Die Hoffnungen sind groß, dass Andreas Herzog bereits beim rot-weiß-roten Auftaktspiel gegen Jordanien in Santa Clara als letzter ÖFB-Torschütze beim globalen Event abgelöst werden wird. Da es doch schon ein Zeiterl her ist, sich manche vielleicht nicht mehr an die genauen Umstände erinnern können oder vielleicht schlichtweg noch gar nicht geboren waren, sei zu Beginn an die genauen Umstände von Herzogs Treffer erinnert.

Der in der Schlussphase eingewechselte Spielmacher versenkte am 23. Juni 1998 im dritten und letzten Gruppenspiel im Stade de France gegen Italien in der Nachspielzeit einen Elfmeter, Österreich verlor trotzdem mit 1:2 und musste nach der Vorrunde vorzeitig die Heimreise antreten. 28 Jahre später meint der inzwischen 57-Jährige: „Nachfolger wird es hoffentlich ein paar geben.“

Vielleicht schon gegen Jordanien, was einen Traumstart ins Turnier bedeuten würde. Um am Ratespiel teilzunehmen, wer für Österreichs ersten Jubel bei dieser WM sorgen wird, muss man nicht zwingend den Wettanbieter des Vertrauens bemühen. Möglicherweise gibt eine Quote der anderen Art Rückschluss auf die Wahrscheinlichkeit des Scorers. Sieht man sich die bisherige Torquote aller Kadermitglieder im Nationalteam an, finden sich die üblichen Verdächtigen im Spitzenfeld.

Auf Platz eins landet mit Marko Arnautovic der Rekordteamspieler und – schütze des ÖFB in Personalunion. 47 Treffer in 133 Länderspielen ergeben im Schnitt alle 2,8 Matches ein Tor. Letztmals netzte der 37-Jährige im November auf Zypern im ÖFB-Trikot, seither folgten vier Länderspiele ohne eigenen Treffer – rein statistisch wäre es gegen Jordanien also wieder Zeit für ein Arnautovic-Tor.

Dass Carney Chukwuemeka auf den vorderen Rängen auftaucht, liegt an seinem Treffer beim Debüt gegen Ghana. Den Beweis, dass er nachhaltig Torgefahr ausstrahlen kann, muss der Dortmund-Legionär im Nationalteam erst antreten. Christoph Baumgartner ist dies längst gelungen, weshalb das WM-Aus des 19-fachen Torschützen in 58 Länderspielen umso schwerer wiegt – alle 3,05 Länderspiele trifft der Niederösterreicher.

Hoffnung gibt, dass sich Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer zu verlässlichen Torschützen für Rot-Weiß-Rot entwickelt haben. Statistisch hat „Gregerl“ knapp mit einer Quote von 3,1 knapp die Nase vorne, in der ewigen Schützenliste ist es Sabitzer. Sein Goldtor im Test gegen Tunesien war bereits sein 26. Treffer für Österreich, womit er auf Rang acht mit Matthias Sindelar und Herzog gleichgezogen hat. Drei Tore fehlen, um alleiniger Vierter hinter dem Stürmer-Triumvirat Arnautovic (47), Toni Polster (44) und Hans Krankl (34) zu sein. Auch Gregoritsch befindet sich als Elfter mit 24 Toren auf der Überholspur.

Sasa Kalajdzic gelang seit letztes ÖFB-Tor bei der EM 2021 gegen Italien © GEPA

Für Optimismus sorgt hier in Kalifornien die Form von Sasa Kalajdzic. Der Stürmer scheint den guten Eindruck vom LASK ins Nationalteam gerettet zu haben. Aufgrund zahlreicher Verletzungen steht er mit einer Bilanz von vier Toren aus 22 Länderspielen und einer Torquote von 5,5 da. Sein letztes ÖFB-Tor ist schon eine Zeitlang her, gelang 2021 im EM-Achtelfinale gegen Italien. Dennoch: Eine Verbesserung dieser Ausbeute ist dem Wiener fraglos zuzutrauen.

Alessandro Schöpf hat letztmals 2022 für Österreich getroffen. Seine respektable Quote von 5,8 resultiert also eher aus seiner „ersten“ Karriere im Nationalteam, ist nach seiner Rückkehr aber eine Erinnerung daran, dass er weiß, wo das Tor steht. David Alaba (7,5) und Konrad Laimer (8,1) bewiesen im Zuge ihrer Laufbahn bemerkenswerte Vielseitigkeit. Inzwischen meist in der Viererkette aufgeboten, gehört das Toreschießen nicht zwingend zu ihrer Kernkompetenz, sie sind dennoch jederzeit für ein Tor gut.

Nicolas Seiwald wurde im Test gegen Ghana mit dem ersten ÖFB-Tor erlöst © GEPA

Stefan Posch (10,4) führt eine Gruppe an Spielern an, aus der tendenziell vor allem Romano Schmid den Anspruch an sich selbst stellt, als Offensivkraft eine Spur regelmäßiger zu treffen. Bei Posch sind Tore ebenso wie bei Xaver Schlager (12,75) und Philipp Lienhart (13,6) eine begrüßenswerte Zugabe.

Von den Kadermitgliedern mit bislang einem Länderspieltreffer fällt vor allem Nicolas Seiwald unter diese Kategorie. Der Leipzig-Legionär schrieb ebenfalls im März gegen Ghana erstmals an. Ein rares Ereignis, aber sollte er auf den Geschmack gekommen sein, würde er das ÖFB-Spiel mit einer unerwarteten weiteren Stärke bereichern. Dass Spieler wie Patrick Wimmer und Florian Grillitsch eingeladen wären, öfter für Österreich zu treffen, versteht sich von selbst. Sieben WM-Fahrer warten noch auf ihren ersten Jubel im A-Team. Speziell bei Paul Wanner ist dies hoffentlich nur eine Frage der Zeit.