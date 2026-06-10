Es gibt nicht den einen Weg, der ins Nationalteam führt. Wenn man die Ambition hat, sein Land international zu vertreten, gilt es den richtigen zu finden. Der kann mitunter auch unkonventionell sein, wie David Affengruber und Michael Svoboda bewiesen haben. Für beide erwies sich der Wechsel in eine ausländische zweite Liga als ein Schritt, der sich bezahlt machen sollte.

„Mein Schritt war vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber absolut der richtige. Er hat mich jetzt hierhergebracht, und auf das bin ich schon ein bisschen stolz“, erklärt Affengruber, der 2024 Österreichs regierenden Meister SK Sturm verließ, um zum spanischen Zweitligisten Elche zu übersiedeln. Nach dem Transfer kassierte er mitunter Spott, einen Aufstieg in La Liga und dem dort geschafften Klassenerhalt später lacht der Niederösterreicher.

Bei Svoboda ist es bereits sechs Jahre her, dass er die WSG Tirol verließ, um zu Venezia zu übersiedeln. „Als ich nach Italien gewechselt bin, war das damals für mich einfach der richtige Weg. Man kennt Italien als Land der Innenverteidiger. Ich habe den Schritt gewählt, um mich individuell weiterzuentwickeln.“

Das ist gelungen. Der gebürtige Wiener hat sich sogar zum Kapitän seines Vereins und zum Nationalspieler entwickelt. Einzig die dauerhafte Etablierung in der Serie A ist noch nicht gelungen, in der kommenden Saison gibt es eine neue Chance: „Wir sind jetzt zum dritten Mal aufgestiegen, was dann auch wieder für den Verein und vielleicht auch mich persönlich spricht. Das Ziel ist natürlich, diesmal in der Liga zu bleiben.“

Das Erreichen dieses Ziels hat Affengruber seinem Positionskollegen voraus. In einem dramatischen Kampf um den Klassenerhalt gelang Elche schließlich die Rettung: „Am Ende haben alle Mannschaften auf einmal Woche für Woche Punkte gesammelt. Zum Glück haben wir geschafft, dass wir am letzten Spieltag alles selber in der Hand haben und das ist zum Glück positiv ausgegangen.“

Bei der WM kommt auf das Duo ein Konkurrenzkampf zu, der auf kaum einer Position so gewaltig ist wie in der Abwehrzentrale. Beide stellen den Team-Gedanken in den Mittelpunkt, wollen bereit sein, wenn sie gebraucht werden. „Es gibt immer persönliche Ziele, aber die Mannschaft steht im Vordergrund. Das Wichtigste ist, dass sich da keiner herausnimmt“, so Affengruber.