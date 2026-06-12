Eine meterhohe Rauchsäule war vergangenen Samstag über St. Stefan im Rosental zu sehen. Der Grund: Teile der PV-Anlage auf dem Betriebsgebäude der Firma Loidl, bekannt für ihre Salami- und Rohwurstspezialitäten, gerieten in Brand. Sechs Feuerwehren rückten aus und konnten verhindern, dass die Flammen auf die darunterliegenden Produktionsanlagen übergreifen.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist auch mehrere Tage nach dem Vorfall noch unklar. „Am Samstag kam es im Bereich der Solaranlage am Dach unseres Produktionsstandortes in St. Stefan im Rosental zu einem Brand. Die Ursache dafür wird derzeit untersucht“, erklärt Sonja Vikas, Unternehmenssprecherin der Marcher Fleischwerke, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die Villacher Marcher Gruppe hat den Salamiproduzenten aus St. Stefan im Rosental im Jahr 2018 übernommen.

Salamiproduktion läuft weiter

Zur Höhe des Schadens könne Vikas derzeit noch keine Auskunft geben: „Wir wissen es gar nicht und möchten auch dem zuständigen Sachverständigen nicht vorgreifen.“ Auf die Produktion in St. Stefan im Rosental – täglich werden rund 40 bis 60 Tonnen Salami, Speck und Fleischersatzprodukte hergestellt – habe der Zwischenfall jedoch keine Auswirkungen: „Es gibt keine Unterbrechungen“, versichert Vikas.

Auch keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bei dem Brand verletzt worden. „Wir danken den rund 80 Einsatzkräften, die für ein rasches ‚Brand aus‘ gesorgt haben – insbesondere den Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan im Rosental, Aschau, Feldbach, Hatzendorf, Lichendorf und Wetzelsdorf für ihr schnelles und professionelles Eingreifen“, so Vikas.