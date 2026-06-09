Die Budgets der größten steirischen Rettungsorganisation sind massiv unter Druck. Schon 2025 wäre man im Rechnungsabschluss, der am Freitag der Generalversammlung vorgelegt, tiefrot gewesen, gesteht der Präsident des steirischen Roten Kreuzes Siegfried Schrittwieser ein: „Wir haben nur dank der Erhöhung des Rettungseuros, der Mittel für die neuen Uniformen durch das Land und eines Sonderzuschusses des Gesundheitslandesrates Karlheinz Kornhäusl – in Summe zehn Millionen Euro – mit einer schwarzen Null abschließen können.“ Doch 2026 steht man erst wieder mit dem Rücken zur Wand: „Die Österreichische Gesundheitskasse ÖGK hat uns mitgeteilt, dass sie keine Indexanpassung vornimmt, auf die wir aber beim Budgetieren vertraut haben.“ Die Folge: Angesichts höherer Kosten, etwa für Treibstoff um 30 Prozent, fehlen für heuer zwei Millionen Euro. Dabei musste man im Budget 2026 schon eine Lücke von sieben Millionen Euro aus Spenden- und Mitgliedsbeiträgen und aufgelösten Rücklagen bedecken.

Politik soll sagen, welche Leistungen das Rote Kreuz streichen soll

„Was wir erbringen, sind alles Leistungen, die wir für Land, Gemeinden und ÖGK erbringen, die aber nicht voll bezahlt werden“, unterstreicht der streitbare Schrittwieser, dass das Rote Kreuz von seinen Vertragspartnern endlich Finanzierungssicherheit erwartet: „Sonst hört es sich auf. Dann muss uns die Politik sagen, welche Leistungen wir nicht mehr erbringen sollen!“ Rettungs- und Krankentransporte, das Notarztsystem, soziale Dienste, Pflege und Betreuung oder die Österreich-Tafel gehören zu den Leistungen des Roten Kreuzes, die zur Disposition stehen. Mit 1800 hauptamtlichen und rund 11.500 ehrenamtlichen Mitarbeitern stemmt die Organisation all das. Und der rote Ex-Landesrat weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer sich Verantwortliche in Regierungen damit tun, hier Kürzungen zu argumentieren. Das Gesamtjahresbudget des Roten Kreuzes in der Steiermark liegt übrigens bei rund 175 Millionen Euro.

Gegenüber der Gesundheitskasse nimmt sich der RK-Präsident kein Blatt vor den Mund: „Die ÖGK ist alles andere als ein verlässlicher Vertragspartner.“ Denn die Kilometersätze für die Ausfahrten der Rettungswagen seien jetzt schon zu gering: „Mit jeder Ausfahrt aus der Garage verlieren wir Geld.“ Eigentlich hätte man mit plus sechs Prozent gerechnet, zumindest 3,5 bis 3,7 Prozent Erhöhung müsse man aber bekommen, so die Forderung. Heute verhandelt das Rote Kreuz noch einmal mit der Spitze der steirischen ÖGK. Schrittwieser: „Sie sind ja leider nicht mehr entscheidungsbefugt, das liegt jetzt alles in Wien. Aber ich hoffe, sie bringen uns von dort ein Angebot mit.“ Kritik übt er auch an den ÖGK-Selbstbehalten für Krankentransporte zwischen 7,55 und 15,10 Euro, die die Zahl der Fahrten reduzieren sollten und es auch tun. Was Schrittwieser daran nicht schmeckt: „Erstens bekommen wir davon nichts, wie viele Menschen denken. Und zweitens treffen die Selbstbehalte vor allem jene, die sich nun keinen Krankentransport mehr leisten können.“

RK fordert einen Gipfel für Finanzierungssicherheit

In den aktuellen Gesprächen mit den Vertragspartnern geht es ihm einmal darum, für heuer das Schlimmste zu verhindern. Aber um in Zukunft zumindest mittelfristig seriöse Budgets machen zu können, fordert er gemeinsam mit RK-Geschäftsführer Helmut Schellnegger wieder mehrjährige Verträge von der ÖGK mit Indexierungen ein. Und Schrittwieser drängt auf einen Gipfel: „Wir brauchen Land, Städte, Gemeinden und Sozialversicherungen mit uns an einem Tisch, um endgültig zu klären, wer für welche Leistungen zuständig ist. Und wie wir sicherstellen, dass bestellte Leistungen auch voll finanziert werden.“ Das Modell Burgenland gefällt Schrittwieser jedenfalls: „Dort übernimmt das Land fürs Rote Kreuz die Ausfallshaftung, wenn es sich nicht ausgeht.“