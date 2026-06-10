Am Sonntag musste der ÖBB-Railjet RJX 136, der planmäßig um 15.59 Uhr in Udine Richtung Österreich abfahren sollte, von der Italienischen Polizei geräumt werden. Der Zug sei heillos überfüllt gewesen, zwischen 600 und 800 Menschen wollten befördert werden, berichteten uns Leser von chaotischen Zuständen und zeigten sich verärgert über das Vorgehen der Bahn. Mehr als 200 Mal wurde der Bericht kommentiert und zahlreiche Schreiben von Betroffenen erreichten uns seit Sonntag. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für Reisende sehr. Wir werden die Angelegenheit jedenfalls überprüfen“, versprach Rosanna Zernatto-Peschel, Sprecherin der ÖBB, noch am Sonntag gegenüber der Kleinen Zeitung.

Rosanna Zernatto-Peschel, Sprecherin der ÖBB © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Mittlerweile kann die ÖBB bestätigen, dass alle 432 Sitzplätze, die Maximalanzahl an Sitzplätzen in einem Railjet, reserviert waren. Zwar sei auch die Beförderung stehender Fahrgäste vorgesehen, allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze: „Die Gesamtbeförderungskapazität eines Railjets liegt deutlich über der reinen Anzahl an Sitzplätzen. Allerdings gelten hier strenge Sicherheitsvorgaben. Sobald die maximale Auslastung erreicht ist, etwa wenn Fluchtwege oder sicherheitsrelevante Einrichtungen nicht mehr frei zugänglich sind, muss die Fahrgastzahl reduziert werden“, sagt Zernatto-Peschel. Es liege dann im Ermessen des Zugpersonals zu beurteilen, ob die Sicherheit im Zug noch gewährleistet sei. Die genaue Anzahl der Reisewilligen an diesem Tag könne die ÖBB nicht mehr feststellen, bestätigt wird aber, dass 200 Fahrgäste den Zug verlassen mussten.

Zu viele Tickets verkauft?

Warum mehr Tickets verkauft wurden, als Kapazitäten vorhanden waren, erklärt die Bahn so: „Ein Standardticket ist für eine Strecke über einen längeren Zeitraum gültig und nicht an einen bestimmten Zug gebunden. Fahrgäste können daher flexibel zwischen Verbindungen wählen. Dadurch kann es zu Verschiebungen kommen, die im Vorfeld nicht exakt prognostizierbar sind und zu höher ausgelasteten einzelnen Zügen führen können. Eine Zahl von 800 betroffenen Fahrgästen können wir jedoch im konkreten Fall nicht bestätigen“. Auf die hohe Auslastung an diesem Tag habe man aber mehrfach aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass nur eine Sitzplatzreservierung eine Beförderung garantiere.

Kostenpflichtige Reservierung

Unverständlich für viele Fahrgäste bleibt aber, dass etwa in der Westbahn eine Sitzplatzreservierung gratis ist, bei der italienischen Bahn sogar zwingend mit dem Erwerb eines Tickets vorgeschrieben ist, bei der ÖBB aber gesondert gebucht und bezahlt werden muss. „Die ÖBB setzen bewusst auf ein flexibles System, das vor allem auch Pendlerinnen und Inhaberinnen von Zeitkarten wie dem Klimaticket, zugutekommt“, erklärt man das Reservierungsmodell, kostenpflichtig sei es bei der ÖBB, weil es eine zusätzliche Serviceleistung darstellen würde: „Nämlich die Garantie auf einen konkreten Sitzplatz. Diese Leistung wird daher bepreist“, sagt Zernatto-Peschel.

Markus Lampersberger, Obmann „Fahrgast Kärnten“ © Markus Traussnig

Für zusätzliche Verwirrung sorgte am Sonntag, dass die reservierten Sitzplätze im Zug nicht angezeigt werden konnten. „Ein Muss“, wie Markus Lampersberger der Kleinen Zeitung bestätigt: „Bei einer gebuchten Reservierung ist es vorgeschrieben, dass der Sitzplatz im Zug genau gekennzeichnet ist“, so der Obmann von „Fahrgast Kärnten“. „In diesem Fall war ein technisches Problem der Grund, warum die Sitzplatzzuweisung nicht korrekt angezeigt werden konnte“, entschuldigt sich die ÖBB.