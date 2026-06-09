Für Kongresse hatten die Kärntner Messen in der Landeshauptstadt Kärntens nicht viel zu bieten. Das soll sich durch das vor vielen Jahren erstmals diskutierte Kongress- und Veranstaltungszentrum künftig wirklich ändern.

Bei der Pressekonferenz zum abgelaufenen Messejahr bestätigte Aufsichtsratschef Harald Kogler, der eine Fertigstellung des „CCK“ für Ende 2028 anvisiert. Die Investitionssumme von 20 Millionen Euro stemmen die Kärntner Messen zur Hälfte selbst, je fünf Millionen Euro kommen aus Mitteln von Stadt und Land Kärnten. Der Spatenstich soll 2027 nach der Freizeitmesse im April erfolgen.

Klagenfurt soll Kongress-Stadt werden

„Wir sind nach dem Vorjahresergebnis trotz eines schwierigen Branchenumfelds bald schuldenfrei“, hob Kogler in seiner Vorjahresbilanz hervor. Im Vorjahr hätten Eigenmessen runde 202.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Gastveranstaltungen wie die Premieren von „Cirplex“ und der „BFC Future Expo“ brachten weitere 182.000 Personen.

Mit den Eigentümervertretern Bürgermeister Christian Scheider, Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) wurde der Stellenwert des Messebetriebs, der auch die Eishallen Heidi-Horten-Arena und Sepp Puschnig-Halle umfasst, betont.

Der Messe-Effekt: 63 Millionen Euro

„Jeder Euro Messeumsatz löst rund sieben Euro an zusätzlicher Wertschöpfung aus. Bei einem Jahresumsatz von neun Millionen Euro sind das rund 63 Millionen Euro wirtschaftlicher Nutzen für Kärnten, der auch Arbeitsplätze absichert“, so Gruber.

Die Messe-Spitze will das geplante „Congress Center Klagenfurt“ neben Pörtschach, Villach und Millstatt als Kongressort etablieren und eine Führungsrolle in Kärnten als Kongress-Gastgeberin übernehmen. In der Draustadt zeigte sich bereits wie nächtigungsrelevant Firmen- und Branchentreffen, Tagungen und Netzwerkveranstaltungen sein können.

Die Stadt- und Landespolitik sowie Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl erwarten sich durch das „Messe-Upgrade“ einen Impuls für Klagenfurt samt Hotel- und Gastgewerbe und ganz Kärnten. Dass das Angebot auch Zuspruch aus dem Alpen-Adria-Raum erhält, würden Teilnehmer aus Italien, Slowenien und Kroatien zeigen, etwa bei der Internationalen Holzmesse Anfang September, wo Kärnten seine Exportstärke ausspielt.