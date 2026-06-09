Graz ist um eine Landesmeisterin reicher. Im ausverkauften Theaterhaus wurde die Landesmeisterschaft des Poetry Slams von Steiermark und Kärnten ausgetragen. Der Sieg ging knapp an Vali Georgieva aus Graz-Eggenberg.

Persönlicher Text

Gewonnen hat die gebürtige Bulgarin mit einem humorvollen Text über die Hürden der deutschen Sprache und einem sehr persönlichen Text über ein unschönes Erlebnis aus ihrer Jugend. Im letzteren schilderte sie übergriffiges Verhalten von alten Männern. Mit nur 0,5 Punkten Unterschied kürte die Publikumsjury Georgieva zur neuen Landesmeisterin. Vizemeisterin wurde Erini Kalter. Auf Platz drei landete Christoph Grasser.

Vali Georgieva bei ihrem Auftritt bei der Landesmeisterschaft © Sebastian Neugebauer

Für die frischgebackene Meisterin ist dies erst der Startschuss. Mit dem Sieg qualifizierte sie sich nämlich für die deutschsprachigen Meisterschaften in Hannover Ende September. Zusätzlich hat sie die Ehre, am 19. November die Europameisterschaft im Poetry Slam zu eröffnen, die das erste Mal überhaupt in Österreich stattfinden wird.