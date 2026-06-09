Ausblick und Rückblick standen am Dienstag in der Feuerwache Süd der Grazer Berufsfeuerwehr in der Alten Poststraße an. Der Ort war nicht zufällig gewählt. „Über kurz oder lang werden wir in diesen Standort investieren müssen“, unterstrich der für die Berufsfeuerwehr zuständige Grazer Stadtrat Manfred Eber (KPÖ). Die Wache, in der unter anderem die Ausbildung der Feuerwehrmänner stattfindet, ist in die Jahre gekommen. Schulungsräume und Büros sind in einem Containerbau untergebracht. Der Übungsturm müsste erneuert werden.

Bei der Feuerwache Süd soll außerdem ein Katastrophenschutzlager angesiedelt werden, das die Berufsfeuerwehr gemeinsam mit anderen Einsatzorganisationen nutzt. Ein erster Schritt dafür wurde bereits getan. Wie kürzlich berichtet, hat die Stadt Graz ein Grundstück neben der Feuerwache erstanden. Ebenfalls für die nächsten Jahre im Fokus: Die zunehmende Waldbrandgefahr. Um Brände auch in unwegsamen Waldstücken gut bekämpfen zu können, müsse bei den Fahrzeugen nachgerüstet werden, so Eber.

Einen konkreten Termin für die Vorhaben gibt es in Zeiten von Sparbudgets und knapp vor der Gemeinderatswahl freilich nicht. „Eine wachsende Stadt wird eine Feuerwehr brauchen, die mitwächst“, lässt allerdings Gernot Ranftl keinen Zweifel daran, dass die Investitionen notwendig sein werden. „Wir können mehr als 80 Prozent der Einsatzorte mit einer ersten Einheit in weniger als acht Minuten nach dem Notruf erreichen. Daran wollen wir festhalten“, unterstreicht der Branddirektor und Chef der Berufsfeuerwehr. Investitionen, die in den letzten Jahren getätigt wurden, um das zu schaffen: Die Feuerwache Ost wurde neu gebaut, drei neue Drehleiterfahrzeuge wurden angeschafft. Die Wasserrettung kann auf ein neues Jetboot zurückgreifen, das in einem neuen Bootshaus an der Mur stationiert ist.