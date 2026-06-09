Billa ruft gemeinsam mit dem Lieferanten Daregal S.A.S. die Kräuterpackung „Billa immer gut 8 Kräuter 50G“ wegen mikrobiologischer Verunreinigung zurück. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, insbesondere beim Rohverzehr.

Auch damit hergestellte Produkte betroffen

Konkret handelt es sich um Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 01/2028, 02/2028 und 05/2028. Aber nicht nur die Kräuterpackung selbst, sondern auch damit hergestellte Rezeptartikel werden zurückgerufen. Das beinhaltet „Kue Frühlingsaufstrich“, „Brietorte mit Frühlingsaufstrich“ und „AB Kornspitz mit Frühlingsaufstrich“ , die alle bis inklusive 08.06.2026 hergestellt wurden.

Der betroffene Warenbestand ist bereits aus dem Verkauf genommen worden. Kundinnen und Kunden können die Produkte auch ohne Kassabon zurückgeben.