„Seit meinem letzten Vorwort zum Jahresbericht 2024 ist die Welt im Allgemeinen und für Frauen im Besonderen nicht besser geworden, im Gegenteil“, mit diesen drastischen Worten leitet Sigrun Alten, Vereinsvorsitzende des Villacher Frauenhauses, den Abschlussbericht für das Jahr 2025 ein. Noch nie zuvor musste der Verein so oft helfen: 35 Frauen mit ihren 32 Kindern konnten im vergangenen Jahr im Frauenhaus Zuflucht finden, vor allem vor Gewalt in Partnerschaften. Zusätzlich gab es 750 Beratungskontakte, fünf weitere Frauen und ihre acht Kinder wurden in mobil betreuten Schutzwohnungen unterstützt.

Christina Kraker-Kölbl ist die Geschäftsführerin des Frauenhauses © Markus Traussnig

Herausforderungen nehmen zu

„Die Herausforderungen für Frauen, die von Gewalt betroffen sind – und damit auch für unsere Arbeit im Frauenhaus – nehmen zu“, beschreibt Geschäftsführerin Christina Kraker-Kölbl die aktuelle Situation. Besonders belastend für die schutzsuchenden Frauen seien fehlender leistbarer Wohnraum, die Finanzierung des Lebensunterhaltes sowie psychische Belastungen und Erkrankungen infolge unklarer Zukunftsperspektiven als Alleinerziehende.

Das 21-köpfige Team des Frauenhauses ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Einsatz. Unter anderem begleiten Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen die Frauen und Kinder, die oft selbst direkte oder indirekte Opfer traumatischer Erlebnisse sind.

Die Arbeit des Frauenhauses wird finanziell vor allem vom Land Kärnten unterstützt. Hinzu kommen Fördermittel des Bundeskanzleramts und Subventionen der Stadt Villach.

Seit Jahresbeginn wurden in Österreich bereits 13 Frauen getötet. Im Hinblick auf diese erschreckend hohe Zahl an Femiziden und einer „langen Liste“ aktueller Geschehnisse die zeigen, dass die Welt für Frauen keine bessere geworden sei, fordert die Vereinsvorsitzende „gesellschaftspolitische Maßnahmen und strukturelle Veränderungen“, die direkt an den Ursachen von Gewalt gegen Frauen, nämlich der „Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Frauen“ ansetzen.