Die ÖBB kämpfen derzeit mit technischen Problemen. Es werden falsche Verspätungsprognosen angezeigt. Darüber informiert das Unternehmen selbst via Mail, App und auf der Website.

„Bitte beachten Sie, dass es derzeit wegen einer technischen Störung im System zu vereinzelten falschen, gröberen Verspätungsprognosen in der ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY kommt.“ An einer Behebung des Problems wird derzeit gearbeitet. Die Bahn konnte aber noch nicht in Aussicht stellen, wann das Problem behoben wird.

Pendler berichten der Kleinen Zeitung, dass das Problem bereits am Montagnachmittag für Verwirrung gesorgt hat. Im aktuellen Bahnverkehr gibt es - zumindest auf der Koralmstrecke - aber offenbar keine „echten“ Verspätungen.