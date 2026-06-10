Wer noch einen Platz ergattern will, muss schnell sein: 375 Menschen können die Murkraftwerk-Baustelle der Stadtwerke Judenburg besichtigen. Schon ohne große Bewerbung sind bereits 280 Plätze vergeben. Die 45-Millionen-Baustelle ist einer der spektakulärsten von mehr als 100 steirischen Schauplätzen am „Langen Tag der Energie“, der heuer am 20. Juni stattfindet.

Sicherheit und Information

Der organisatorische Aufwand ist für teilnehmende Betriebe beträchtlich. Für die Stadtwerke gilt es etwa, die Besucherinnen und Besucher sicher durchs Baustellengelände zu führen und gleichzeitig ein ansprechendes Rahmenprogramm zu bieten. Gäste sehen nicht nur die Großbaustelle, sondern erhalten auch Informationen über Photovoltaik, Wärmepumpen oder E-Autos. Die Betreuung geht bis zum Angebot von Gratisgetränken, Würstel und Hupfburg.

Bilder von der Präsentation der Energieschauplätze

„Wer die Energiewende verstehen will, muss sie erleben können“, sagt der technische Vorstand Josef Maier. Man will auch für „Green Jobs“ werben, also für „grüne Arbeitsplätze“, die für diese Wende benötigt werden. Dieses Thema zieht sich durch alle steirischen Energieschauplätze. „Wir wollen junge Talente für die Energiebranche begeistern und zeigen, wie spannend, modern und zukunftssicher diese Berufe sind“, so Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer.

Drei Schauplätze in Pöls

In diesem Sinne agiert auch die Zellstoff Pöls AG, die am Langen Tag der Energie am 20. Juni gleich drei Projekte präsentiert: Das Wasserkraftwerk auf dem Werksgelände, die Photovoltaik-Anlagen auf den Werksdächern und das „Fernwärmeprojekt Region Aichfeld“. Mike Resnicek, Vorstand der Zellstoff Pöls AG, begründet das Engagement für den Langen Tag der Energie so: „Wir zeigen, welche Rolle wir in der Region übernehmen – als Arbeitgeber und als Energielieferant.“ Erneuerbare Energie sei ein essenzielles Nebenprodukt des Wertschöpfungsprozesses vom Holz zum Papier. „Mit der Energie aus unseren Anlagen versorgen wir über unsere Partner tausende Haushalte im Murtal mit Strom und Fernwärme“, so Resnicek.

Mike Resnicek, Vorstand der Zellstoff Pöls AG, lädt die Besucherinnen und Besucher am Langen Tag der Energie gleich zu drei Schauplätzen im Werksgelände © Alexander Danner

Schwerpunkt in der Brauerei

Auch der Bezirk Murau ist beim Langen Tag der Energie mit mehreren Projekten vertreten. Unter anderem mit dem E-Werk in Neumarkt, der „Wasserstoff Energiezelle Johann“ in Murau und der Erlebnis- und Schaubrauerei in Murau, bekannt als „Brauerei der Sinne“. Hier setzt man einen Energieschwerpunkt.