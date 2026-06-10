Beim ÖFB-Training war neulich folgende Szene zu beobachten. Für die Hösche wurden die Feldspieler in eine jüngere und eine ältere Hälfte geteilt. Obwohl die Routiniers Marko Arnautovic, David Alaba, Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch gar nicht zugegen waren, musste sich Marco Friedl den einen oder anderen Spruch anhören, weil er als Jüngster der „alten“ Gruppe in die Mitte musste. Mit 28 Jahren.

Wer nicht glaubt, dass das Nationalteam routiniert geworden ist, solche Szenen erinnern daran. „Junge Wilde“ haben derzeit keine Hochkonjunktur im ÖFB-Trikot. Akteure, die ihren 30. Geburtstag hinter sich haben oder nicht mehr lange darauf warten müssen, dominieren das Geschehen.

Dass die aktuelle Gruppe eine gewisse Erfahrung hat und teils seit Jahren zusammenarbeitet, bringt einen angenehmen Nebeneffekt mit sich. Jahrelang ist Österreich der notwendigen Turniererfahrung hinterhergelaufen, die aktuelle Auswahl hat sie. Zumindest auf Europameisterschaftsebene. 20 der 25 Kadermitglieder haben bereits mindestens eine EM miterlebt, 18 davon haben auch Einsatzzeit verbucht. Komplettes Neuland ist ein Großereignis lediglich für die diesjährigen Debütanten Florian Wiegele, Paul Wanner, Carney Chukwuemeka und David Affengruber sowie für Michael Svoboda.

Mit Sabitzer und Arnautovic haben zwei Veteranen die europäischen Endrunden 2016, 2021 und 2024 miterlebt, Sabitzer kam dabei gar in allen elf möglichen Matches zum Einsatz. Eine Ehre, die Arnautovic wegen seiner aus dem Duell mit Nordmazedonien resultierenden Sperre 2021 nicht vorbehalten war. Der Rekordinternationale hat aber immerhin zehn EM-Spiele in den Beinen.

Alaba hätte bei einer Teilnahme an der EM 2024 als aktiver Spieler gute Karten gehabt, ebenfalls in diese Regionen vorzustoßen, aber dies verhinderte ein Kreuzbandriss. Der Kapitän kann aber immerhin auf die Erfahrung von sieben Euro-Partien zurückgreifen. Mit Alessandro Schöpf haben es immerhin vier Überbleibsel der Endrunde 2016 in den Kader geschafft.

Den Kern der Mannschaft bilden aber Spieler, welche die letzten beiden Europameisterschaften erlebt haben. 13 Kadermitglieder waren bereits 2021 unter Franco Foda dabei, deren 14 2024 bei der Premiere unter Ralf Rangnick – eine Zahl, die noch höher gewesen wäre, wenn in Deutschland neben Alaba nicht auch noch die 2021er-EM-Fahrer Alexander Schlager, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic verletzungsbedingt passen hätten müssen.

Die einzigen aktuellen Kadermitglieder, die zwar ein Turnier erlebt, dabei aber keinen Einsatz absolviert haben, sind Alexander Schlager und Friedl. Beide dienten 2021 als Reservisten. Hautnahe Turnier-Eindrücke gesammelt zu haben, ist jedoch bestimmt kein Nachteil. Bei der WM sollte Schlager als designierte Nummer eins sein Endrunden-Debüt feiern.

Inwiefern lässt sich bei einer Weltmeisterschaft auf Erfahrungen bei einer Europameisterschaft aufbauen? „Natürlich gibt es ein paar Parallelen zu einer EM. Es gibt auch ein Turnierformat, eine Gruppenphase und dann K.o.-Duelle, wo du entweder weiterkommst oder heimfahren musst“, meint Konrad Laimer und ortet Erlebnisse, auf die es sich zurückgreifen lässt: „Wir haben so viele Spieler, die das auch schon selbst miterlebt haben in Deutschland 2024 oder auch schon 2021. Das kann in gewissen Situationen helfen.“

Romano Schmid mutmaßt, dass eine WM schon noch einmal etwas anderes ist: „Aber das werde ich jetzt kennenlernen.“ Mit Laimer, Alaba, Arnautovic oder Sabitzer hätte das ÖFB-Team jedoch genügend Spieler, die mit den ganz großen Fußball-Bühnen vertraut sind: „Das Niveau, auf dem sie spielen, ist ein besonderes. Sie können uns ein bisschen erzählen vom Druck in gewissen Situationen. Ich glaube, das ist schon auf einer ähnlichen Stufe wie bei einer WM.“

Laut Laimer hat das Nationalteam bei diesem Turnier ein Ziel: „Wir wollen gemeinsam der ganzen Welt zeigen, wie gut so ein kleines Land wie Österreich Fußball spielen kann, und was für eine Gruppe von Menschen bei uns beieinander ist. Dafür werden wir alles geben.“ Und zwar völlig egal, ob die älteren Spieler im Kader oder die noch etwas jüngeren.