Am 8. Juni fand das Hearing zur Wahl des neuen Kages-Vorstandes statt. In die Endauswahl kamen vier Kandidaten: Erich Schaflinger (ärztlicher Direktor LKH Hochsteiermark), Ex-Kages-Chef Christian Kehrer sowie zwei Frauen aus anderen Bundesländern. Nach dem Hearing wurde von der Kommission – Aufsichtsratschef Peter Umundum, Kages-Zentralbetriebsratschef Michael Tripolt und Maximilian Gutschreiter – Schaflinger als neuer Vorstand vorgeschlagen. Den Beschluss muss erst noch die Landesregierung fällen, Vertragsverhandlungen sind auch noch zu führen.

Schaflinger würde im Herbst auf Gerhard Stark an der Spitze der Kages, dem größten Landesunternehmen folgen.