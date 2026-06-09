Alexander Schlager wird Österreichs Nummer eins bei der Weltmeisterschaft sein, wenn bis zum Auftakt gegen Jordanien nichts mehr Unplanmäßiges passiert. Ein Zusatz, der nicht unwichtig ist, denn der Salzburg-Tormann ist ein gebranntes Kind, wenn es darum geht, dass Dinge kurz vor einem Turnier noch schief gehen können. 2024 verletzte er sich kurz vor der EM und versäumte das Turnier, bei dem er schon den Zuschlag als Stammkeeper bekommen hatte.

„Wenn ich eines gelernt habe aus der Euro, dann ist es noch mehr Wert zu legen auf den Moment, weil man einfach nicht weiß, was der nächste Tag bringt“, sagt der 30-Jährige. Er versuche daher einfach, sich bestmöglich vorzubereiten, um am Tag X „perfekt performen“ zu können.

Die Situation damals sei keine leichte gewesen, speziell das Mentale wieder so hinzubekommen, dass man die Kräfte sammelt und sich selbst wieder pusht: „Wenn man dann, unabhängig davon ob man spielt oder nicht, zu einem Großevent fahren darf, dann signalisiert einem das, dass man am richtigen Weg ist und diese Dinge überwinden kann.“

Diesmal Österreich auf dem Feld vertreten zu dürfen, bezeichnet Schlager als sehr schönes Gefühl. Letztens habe er in einem Gespräch mit Patrick Pentz – sein Rivale um einen Platz im ÖFB-Tor, mit dem er freundschaftlich verbunden ist, festgestellt: „Ich bin jetzt seit sieben Jahren im Nationalteam und kann mich nicht erinnern, dass irgendwann einmal eine Zeit gewesen ist, in der es keine Diskussion um das Tor gegeben hat. Trotzdem hat jeder immer seine Leistung gebracht, wenn es darum gegangen ist, das Nationalteam zu repräsentieren.“

Das sei nur möglich, wenn die Gruppe sehr homogen zusammenarbeitet. Der Salzburger verspricht: „Es ist schön, dass ich spielen darf, und das werde ich mit allem, was ich habe, machen.“