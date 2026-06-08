Ein „Mörderminus“ klafft im Budget des „Explosiv“ – da das Land Steiermark die Förderungen eingestellt hat, muss das Grazer Jugend- und Kulturzentrum am Bahnhofsgürtel ums Überleben kämpfen. Zusätzlich zu den 50.000 Euro aus dem Kulturbudget, die Stadträtin Claudia Unger (ÖVP) bereits freigegeben hat, gibt es nun noch 25.000 Euro aus den Ressortmitteln von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Das hat der Grazer Stadtsenat am Freitag beschlossen.

Mit dem Geld soll „diese wichtige und einzigartige Einrichtung so gut wie möglich abgesichert“ werden, gab Kahr bekannt, denn: „Das Explosiv ist aus unserer Stadt nicht wegzudenken.“ Es erfülle eine ganz wichtige Aufgabe für viele junge Menschen in Graz und sei gleichzeitig ein Veranstaltungsort, der in den Jahrzehnten seines Bestehens unzähligen Bands eine Bühne gegeben habe. „Deshalb habe ich mich bemüht, das Team rund um René Molnar so gut es geht zu unterstützen“, so Kahr.

Die Grazer KPÖ ist dem Jugend- und Kulturzentrum tatsächlich eng verbunden – es wurde 1988 in den Räumlichkeiten des KPÖ-Bildungsvereins neben dem Volkshaus gegründet. Von einem klassischen Jugendzentrum hat es sich in der ersten Hälfte der 90er-Jahre zu einem unverzichtbaren Ort für die Grazer Musikszene, vor allem im Metal- und Hardcore-Bereich, entwickelt. Als Jugendzentrum bietet man am Bahnhofsgürtel auch viele Aktivitäten ohne Konsumzwang für junge Menschen.