Erstmals ist im zentralen Mittelmeer ein ausgewachsener Weißer Hai in seinem natürlichen Lebensraum gefilmt worden. Das Tier wurde von Tauchern der Meeresschutzorganisation Healthy Seas während der Bergung verlorener Fischernetze an einem Schiffswrack zwischen Sizilien und Tunesien gesichtet. Nach Angaben der Organisation handelt es sich um die ersten bekannten Videoaufnahmen eines erwachsenen Weißen Hais im Mittelmeer in freier Wildbahn.

Der Taucher Derk Remmers, der die Begegnung filmte, sprach von einem außergewöhnlichen Ereignis, wie die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ berichtete. Statistisch sei es wahrscheinlicher, den Jackpot in einer Lotterie zu gewinnen, als einem solchen Tier unter Wasser zu begegnen. Die Sichtung ereignete sich in der Straße von Sizilien, einem Gebiet mit hoher Artenvielfalt, das zugleich zu den am stärksten befischten Regionen des Mittelmeers zählt.

Durch Klimawandel häufiger in europäischen Gewässern

Healthy-Seas-Direktorin Veronika Mikos betonte, die Begegnung unterstreiche die ökologische Bedeutung des Gebietes und die Notwendigkeit, Bedrohungen wie verlorene Fischernetze und Überfischung einzudämmen. Der Meeresbiologe Carlo Cattano bezeichnete die Beobachtung als wissenschaftlich wertvoll. Bisher stammten die meisten Erkenntnisse über Weiße Haie im Mittelmeer aus Funden toter Tiere oder Beifängen der Fischerei. Die Sichtung liefere wichtige Hinweise auf Verbreitung und Verhalten der vom Aussterben bedrohten Art.

Experten verweisen zudem darauf, dass sich durch den Klimawandel die Lebensräume großer Haiarten verändern könnten. Studien deuten darauf hin, dass Weiße Haie künftig auch häufiger in europäischen Gewässern auftreten könnten.