Und jetzt wieder Irland: Nach dem jüngsten Album „Wiener Blues“ wandelt Dieter Rudelsdorfer alias Derry Grey mit seiner Band Okemah nach langer Zeit wieder auf ganz anderen musikalischen Pfaden. Denn mit seinen neuen Songs bringt Rudelsdorfer mit Okemah mehr als nur einen Hauch der Grünen Insel auf die Live-Bühnen in Wien und bald auch der Steiermark.

Rudelsdorfer, Wiener Musiker mit Leobener Wurzeln, hat seit „Wiener Blues“ mehr als 20 neue Songs geschrieben: „Also Material für zwei neue Alben, die wahrscheinlich aber nur mehr online veröffentlicht werden“, verrät Rudelsdorfer. Ihre Live-Premiere werden sechs der neuen Songs nun bei einem Live-Gig von Okemah in Trofaiach haben.

Dieser geht am Freitag, dem 12. Juni, in der Simon Mühle am Rossmarkt 6 in Trofaiach über die Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr, Tickets gibt es noch auf der Homepage des Kulturvereins Artmine. „Wir kommen in der selben Großbesetzung nach Trofaiach, in der wir zuletzt in Wien im ‚Tunnel‘ im März aufgetreten sind“, freut sich Rudelsdorfer.

Irland, aber auch die Eisenstraße

Warum ausgerechnet diese sechs Songs ihre Live-Premiere in Trofaiach haben sollen, hat der umtriebige und vielseitige Musiker schnell erklärt: „Sie haben Vordernberg, die Erzbergbahn und unsere Irland-Tour in den 1990er-Jahren zum Inhalt“, so Rudelsdorfer. Auch der aktuelle, neuerliche Schwenk zu irischen Klängen habe seinen speziellen Grund.

„Nach dem jüngsten Album Ende 2025 waren wir auf dem Blue-Strip in Wien, bis eine interessante Einladung gekommen ist: Der Chef vom Wiener ‚Tunnel‘, einer der ganz bekannten Live-Musik-Locations in der Wiener Innenstadt, hat überraschend angerufen und hat gefragt, ob Okemah den St. Patrick‘s Day am 17. März 2026 übernehmen könnte“, erinnert sich Rudelsdorfer.

Wiederholung in der Steiermark

Denn bereits viele Jahre zuvor hatte Okemah im „Tunnel“ einen irischen Abend musikalisch bestritten. „Also habe ich Desmond Doyle zu einem gemeinsamen Konzert in Wien überredet“, so Rudelsdorfer. Der Erfolg des Konzerts mit dem ehemaligen und langjährigen Bandkollegen habe zum Entschluss geführt, eine Wiederholung des Konzerts zu planen.

„Doc John“ Delanoy, „Red“ Sonja Kemperle, Dieter Rudelsdorfer alias Derry Grey und Desmond Doyle © KK

Dieses Mal sollen alle Okemah-Fans in der Obersteiermark etwas von Rudelsdorfers und Doyles musikalischer „Reunion“ haben. „Im Gegensatz zu unseren Auftritten mit irischer Musik in den 1980er- und 1990er-Jahren hat sich allerdings etwas Wesentliches geändert: Damals haben wir eine herkömmliche Bandbesetzung gehabt. Jetzt sind erstklassige Instrumentalisten am Werk, die neben dem Wiener Blues auch zum Stil der irischen Musik passen.“

Klassiker und sechs neue Songs

Viele irische Klassiker werden neben den sechs neuen Songs in der Simon Mühle in Trofaiach zu hören sein, neben Rudelsdorfer und Doyle sind „Doc John“ Delanoy, „Red“ Sonja Kemperle, Franz Haselsteiner, Adula Ibn Quadr, Norberto Pronto und Wolfgang Hiebl Teil der aktuellen Okemah-Besetzung. Auch Kemperle und Pronto sind bereits seit 20 beziehungsweise 17 Jahren dabei.