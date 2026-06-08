Alexandra Reischl redet gar nicht lange herum. „Es war in letzter Zeit nicht immer leicht für heimische Medien“, sagt die Geschäftsführerin des steirischen Presseclubs. Der Druck auf die Presse ist gestiegen, überall, auch in der Steiermark. Deswegen wolle man nun ein klares Zeichen setzen, eines der Wertschätzung, eines der Motivation. Gemeinsam mit der FH Joanneum und der Medienakademie schreibt der steirische Presseclub den ersten Lokaljournalismuspreis „nah dran“ aus.

„Ein solcher Preis schafft Anreize für qualitativ hochwertigen Journalismus. Gleichzeitig setzt er ein wichtiges Zeichen für die Förderung und die Wertschätzung des Lokaljournalismus“, sagt Martina König, derzeit interimistische Leiterin des Instituts für Journalismus und digitale Medien an der FH Joanneum.

Drei Kategorien, drei Preise

Journalistinnen und Journalisten können in drei Kategorien Preise abstauben. Zum einen in der Kategorie „lokale Berichterstattung“ – hier werden Beiträge ausgezeichnet, die sich mit lokal relevanten Themen in der Steiermark beschäftigen. In der Kategorie Wirtschaftsberichterstattung werden Beiträge ausgezeichnet, die sich mit einem für die Steiermark relevanten Wirtschaftsthema beschäftigen. Hinzu kommt: Ein Nachwuchspreis. Journalistinnen und Journalisten unter 25 können hier Beiträge einreichen und insgesamt 500 Euro Preisgeld sowie einen 500 Euro Bildungsscheck für die Medienakademie gewinnen. Die zwei anderen Kategorien sind mit jeweils 1000 Euro Preisgeld dotiert.

Generell gilt: Es können Beiträge einer jeden Mediengattung eingereicht werden – egal ob Print, Online, Video, Audio oder anderes Format. Die Beiträge müssen in deutscher Sprache in den Jahren 2025 oder 2026 erschienen sein.

„Wir wollen guten Journalismus besser machen und mit diesem Preis noch fördern“, sagt Medienakademie-Geschäftsführer Nikolaus Koller. In der Jury sitzen neben den Genannten Paul Koren (freier Journalist), Alexandra Folwarski (Gründerin Wiener Flâneur), Jürgen Hofer (vormals Chefredakteur Horizont) und FH-Dozent Thomas Wolkinger.