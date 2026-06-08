Um den Abgang am Flughafen Klagenfurt sowie Neuinvestitionen zu stemmen, braucht die Flughafengesellschaft (KFBG) frisches Kapital: insgesamt 11,865 Millionen Euro. Damit steigt das Gesellschaftskapital von 33,35 auf 45,215 Millionen Euro. Beschlossen werden soll diese Finanzspritze bei der Generalversammlung am 12. Juni.

Steuerzahler stemmt Kapitalerhöhung

Das Geld dafür kommt vom Steuerzahler, konkret: 9,5 Millionen Euro von der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV), die mit 80 Prozent am Flughafen beteiligt ist, 2,37 Millionen Euro muss die Stadt Klagenfurt mit einem Gesellschaftsanteil von 20 Prozent beisteuern. Bei solchen Vorgängen gilt: Sollte ein Gesellschafter sein Bezugsrecht nicht ausüben, kann der jeweils andere die Stammeinlage leisten und damit seinen Anteil erhöhen. Davor fürchtet man sich in Klagenfurt, auch die Idee der Abgabe der Anteile an die K-BV fand keinen Zuspruch.

Aufschub für Klagenfurt

Weil sich Klagenfurt bekanntlich in einer prekären Finanzsituation befindet, plädiert sie nun für einen Aufschub. Das geht aus dem Entwurf zu einer Vereinbarung zwischen der Stadt Klagenfurt und der K-BV hervor, der der Kleinen Zeitung vorliegt. Demnach räumt die K-BV der Stadt Klagenfurt das Recht ein, ihren Anteil zur Kapitalerhöhung nicht zeitnah nach dem Beschluss, sondern erst bis 31. Dezember 2027 einzuzahlen.

Nach einem Gespräch der Stadtverantwortlichen am Montag mit dem zuständigen Beteiligungsreferenten LH-Stv. Martin Gruber (ÖVP) wurde die Frist sogar auf Ende Juni 2028 erstreckt. Die K-BV zahlt ihren Anteil vorab zur Gänze ein, schießt also den Anteil der Stadt vor und überbrückt den Ausfall der Stadt. Das Büro von Martin Gruber bestätigt dies der Kleinen Zeitung.

Verwässerung droht

Rein rechnerisch würde sich durch den Beschluss zur Kapitalerhöhung der Gesellschaftsanteil Klagenfurts auf bis zu 14,75 Prozent verwässern. Doch wird vereinbart, dass bis Mitte 2028 beide Gesellschafter so zu behandeln seien, als wären sie weiterhin mit 80 Prozent (K-BV) und 20 Prozent (Stadt Klagenfurt) beteiligt.

Erst wenn Klagenfurt seine „Aufholstammeinlage“ nicht rechtzeitig leistet, besteht die Möglichkeit einer Verwässerung der Anteile oder sogar eines „Squeeze-Out“, also eines Ausschlusses des Minderheitengesellschafters. Ob sich Klagenfurt die Zahlung in zwei Jahren wird leisten können? „Ich bin zuversichtlich, man darf die Hoffnung nie aufgeben“, sagt dazu die Finanz-Stadträtin der Stadt, Constanze Mochar (SPÖ). Stadtrat Julian Geier (ÖVP) meint, dass die Stadt im kommenden Jahr eine Entscheidung treffen werde müsse, ob sie beim Flughafen an Bord bleiben wolle oder nicht: „Der Flughafen darf nicht in das Budgetchaos der Landeshauptstadt gezogen werden“, warnt Geier.

Gemeinderat muss zustimmen

Damit dies bei der Generalversammlung des Flughafens am Freitag tatsächlich auch so beschlossen werden kann, muss der Klagenfurter Gemeinderat zustimmen. Die für eine Kapitalerhöhung notwendigen finanziellen Vorkehrungen sind im städtischen Voranschlag für 2027 vorzusehen, heißt es dazu im Antrag an den Gemeinderat. Das dürfte sich nun auf 2028 verschieben.