Ablenkung ist mittlerweile die häufigste Unfallursache im Straßenverkehr, rund ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle ist darauf zurückzuführen. Hauptgrund ist die Handynutzung am Steuer. In Kärnten will Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) mit einem Handyblitzer gegen Verkehrssünder vorgehen, die während der Fahrt ihr Smartphone nutzen.

Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz werden Handyblitzer bereits eingesetzt. Bevor der Regelbetrieb im April 2025 eingeführt wurde, wurden im Testbetrieb an 88 Einsatztagen 1268 bestätigte Verstöße festgestellt. Seitdem werden monatlich im Schnitt rund 200 Übertretungen von Handynutzern geahndet.

Neben Kärnten haben auch Salzburg und Vorarlberg Interesse an der Einführung von Handyblitzern. Letzte Woche gab es am Salzburgring vonseiten der Landesverkehrsabteilung eine Testvorführung eines solchen Gerätes - neben Schuschnig waren auch die Verkehrslandesräte Stefan Schnöll (Salzburg), Christof Bitschi (Vorarlberg) und Vertreter des Verkehrsministeriums anwesend.

Kameras auf Brücken

Beim Handyblitzer wird eine hochauflösende Kamera über dem Verkehr installiert, meist auf einer Brücke. Eine intelligente Software erkennt typische Bewegungsmuster der Hand am Steuer. Im Verdachtsfall macht das System ein Foto vom Fahrer bei der vermeintlichen Handynutzung und vom Kennzeichen. Polizeibeamte beurteilen in der Folge, ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt.

Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig © Markus Traussnig

„Das Thema Handyblitzer ist hochspannend, zumal Ablenkung am Steuer durch Mobiltelefone ein großes Problem darstellt. Wir hätten jedenfalls großes Interesse daran, den Handyblitzer auch in Kärnten zu testen und werden prüfen, welche Möglichkeiten es dafür gibt“, sagt Schuschnig. Dafür wären nämlich Gesetzesänderungen im Datenschutz erforderlich. „Es gibt breite, parteiübergreifende Unterstützung aus den Bundesländern. Die Schaffung rechtlicher Grundlagen wird einen Schwerpunkt bei der Landesverkehrsreferentenkonferenz im Herbst in Vorarlberg sein“, sagt Schnöll. „Gemeinsames Ziel ist es, für mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen. Gerade bei Pilotprojekten braucht es den Erfahrungsaustausch mit Experten und auch Bewusstseinsbildung, um voranzukommen“, so Schuschnig.

Nur Fahrer erkennbar

Wie will man sicherstellen, dass keine unbeteiligten Personen erfasst oder falsch verdächtigt werden? Schnöll: „Sofern der Verstoß durch die Beamten nicht binnen zwei Sekunden bestätigt wird, wird die Aufnahme automatisiert und unwiderruflich gelöscht.“ Auf den Aufnahmen ist stets nur der Fahrer erkennbar, der Rest des Fahrzeuginnenraums ist auf dem Bild unkenntlich. Auf Grundlage einer Kennzeichenerkennung erkennt das Gerät sogar, ob der Lenker links oder rechts im Fahrzeug sitzt, um beispielsweise bei einem britischen Kennzeichen automatisiert die Person auf der rechten Fahrzeugseite zu fotografieren. Zugriff auf die Daten hätten die Polizei und die zuständigen Behörden.

Am Salzburgring wurde auch ein Lärmblitzer getestet © Land Salzburg/Franz Neumayr

Lärmblitzer

Vorgeführt wurde letzte Woche am Salzburgring übrigens auch ein Lärmblitzer. Dieses multisensorisches Messgerät, das mobil ist und somit flexibel eingesetzt werden kann, sendet sofort Messwerte des Fahrzeugs an das Tablet eines Polizisten. Die Auswertung ist aber komplizierter, da Fahrzeuge abhängig vom Baujahr unterschiedlich laut sein können. Das hat zur Folge, dass das Kfz anschließend durch die Polizei einer gesonderten, nachgelagerten Untersuchung zugeführt werden muss.