Es war nicht irgendwer, den Mousa Tamari da narrte. Willian Pacho ist immerhin Stammkraft von Champions-League-Triumphator Paris Saint-Germain. Aber in der 34. Minute des Duells gegen Stade Rennes Mitte Februar war er im eins gegen eins chancenlos gegen den Trickreichtum des 28-Jährigen, ebenso machtlos wie Matvey Safonov im Tor gegen den platzierten Abschluss mit links in die linke Ecke genau von der Strafraumgrenze.

Fußball ist ein Mannschaftssport, weshalb man vorsichtig sein sollte, einzelne Spieler über die Kollegen zu stellen. Doch Tamari erfüllt alle Kategorien, um als unumstrittenes Aushängeschild von Österreichs erstem WM-Gegner Jordanien durchzugehen. Dies beginnt damit, dass er mit einem Marktwert von zehn Millionen Euro im Alleingang so viel wert ist, wie der restliche Kader zusammen. Das Aufgebot des Vertreters aus dem Nahen Osten wird von „transfermarkt.at“ insgesamt mit 20 Millionen Euro bewertet.

Der Flügelspieler, der am Mittwoch 29 Jahre alt wird, hat das Ziel erreicht, es als erster und bislang einziger Fußballer seines Heimatlands in eine der europäischen Top-5-Ligen zu schaffen. Auf dem Weg dorthin wurde er zum „jordanischen Messi“, und zwar bereits auf seiner ersten Europa-Station bei APOEL Nikosia. Beim zypriotischen Klub widmete ihm die britische Fangruppe „APOEL UK Fanatics“ zur Melodie von „La Bamba“ den Fangesang: „We‘ve got an Al Tamari, he‘s so much better than Harry and Dele Alli. The Jordanian Messi.“

„Ich weiß, dass manche Leute mich so nennen, aber ich mag den Spitznamen nicht“, lacht Tamari, denkt aber trotzdem gerne an seine Anfänge in Europa zurück: „Weil ich auf dem Platz immer alles gab und viele Tore erzielte, liebten mich die Fans und erfanden dieses Lied. Letztlich endete die Saison sehr erfolgreich: Wir wurden Meister und ich wurde zum besten Spieler der Liga gewählt.“

Weiter ging die Reise in Belgien. Für drei Saisonen machte Tamari bei OH Leuven Station, ehe er nach Frankreich zu Montpellier weiterzog und sich in der Ligue 1 seinen Traum erfüllte: „Schon als Kind träumte ich davon, Fußballprofi zu werden und in einer der fünf großen europäischen Ligen zu spielen.“

Mousa Tamari im Trikot seines Arbeitgebers Stade Rennes © IMAGO

Tamari wurde in Jordaniens Hauptstadt Amman geboren. Auch wenn seine Familie den Fußball liebt („Wie eigentlich jeder in Jordanien“), hätte seine Mutter darauf bestanden, dass er sich zuerst auf die Schule konzentriert. Mit 19 feierte er sein Debüt für die Nationalmannschaft, nach mittlerweile 77 Länderspielen stehen 23 Tore zu Buche. Im jüngsten Antreten für sein Land setzte es in San Diego bei der WM-Generalprobe eine 0:2-Niederlage gegen Kolumbien, nachdem Ende Mai bereits das Kräftemessen mit der Schweiz mit 1:4 verloren wurde.

Als größter Erfolg neben der erstmaligen Qualifikation für eine WM ist der zweite Platz beim Asian Cup zu bewerten. Im Halbfinale glänzte Tamari mit je einem Tor und Assist beim 2:0-Sieg gegen Südkorea. Wenige Tage später waren mit Jürgen Klinsmann und seinem österreichischen Co Andreas Herzog die Trainer auf Seiten des Gegners Geschichte. Jordanien unterlag im Finale Gastgeber Katar mit 1:3.

Tamari wechselte im Februar 2025 nach Rennes. Die abgelaufene Saison schloss er mit 15 Scorer-Punkten (sechs Tore, neun Assists) in der Ligue 1 ab – der vorläufige Höhepunkt seiner Europatour. Das Highlight mit dem Nationalteam stellt die WM dar. Eine Bühne, auf der auch seine Landsleute zeigen können, was in ihnen steckt.

Schon vor einigen Jahren sah sich Tamari auf einer Werbemission für den Fußball in seiner Heimat. Dass nicht mehr Jordanier in Europa spielen würden, läge daran, dass europäische Vereine die dortige Liga nicht beobachten: „Wenn sie uns sehen würden, würden sie jordanische Spieler verpflichten. Wir haben sehr viele sehr gute Fußballer. Es ist auch meine Aufgabe zu zeigen, wozu Jordanier fähig sind.“