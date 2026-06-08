Dieser Tage hört man aus ÖFB-Mündern gerne, dass mit der WM-Teilnahme ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sei. Eine Floskel, die leicht über die Lippen kommt, bei der jedoch oft mehr dahintersteckt. Wenn ein Großereignis wie dieses nur wenige Tage entfernt ist, bietet sich eine gute Gelegenheit, um sich zurückzuerinnern, welch weiter Weg es bis hierher war seit den Anfängen als kleiner Junge.

„Man sollte sich in guten und auch in den schlechten Zeiten immer vor Augen halten, wie weit man gegangen ist. Wir alle waren einmal kleine Kinder, wir alle wollten Profis werden und haben draußen gespielt, bis die Eltern uns reingerufen haben“, erinnert sich Romano Schmid.

In diesem Alter ist die Fantasie noch beneidenswert rege, der Traum von der eigenen WM-Teilnahme gedanklich denkbar nah. „Als wir Kinder waren, haben wir draußen irgendwelche Weltmeisterschaften oder große Spiele nachgespielt“, schmunzelt der Werder-Legionär, der noch weiß, dass er wegen seines Papas dem originalen Ronaldo nachgeeifert hat, „und jetzt stehen wir selbst da. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Dem Steirer gefällt daher auch die ÖFB-Kampagne „Kein Baum ohne Wurzeln“, die daran erinnert, dass jeder Nationalspieler einmal in seinem Jugendverein begonnen hat. Im Falle von Schmid war es der SV Vasoldsberg. „Wir sollten versuchen, dass die Kinder im Kopf haben, dass sie das auch schaffen können“, erklärt der zweifache Familienvater.

Die WM als Mannschaftsevent

Schmid gehört zu den 25 österreichischen Spielern, die sich besagten Kindheitstraum einer WM-Teilnahme erfüllt haben. Persönlich möchte er naturgemäß „so viel spielen, wie es geht und der Mannschaft geben, was ich kann.“ Genau diese Einheit stünde auch über allen individuellen Zielen: „Das ist ein Mannschaftsevent. Der Teamchef sagt sehr oft, es ist wichtig, die beste Mannschaft zu sein. Ich glaube, das zählt in so einem Turnier.“

Was notwendig sei, damit die Mannschaft erfolgreich ist? „Wenn wir unser Gesicht zeigen, unsere DNA auf den Platz bringen, darf man träumen und davon ausgehen, dass wir weit kommen können.“