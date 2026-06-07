Drei Jahre hätten die Mitgliedstaaten Zeit gehabt, die EU-Lohntransparenzrichtlinie in nationales Recht zu gießen. Doch man ließ sich Zeit, nur in drei Ländern sind die Vorgaben vollständig umgesetzt. Österreich ist nicht darunter: Erst am Samstag, dem letzten Tag vor Auslaufen der Frist, schickte Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) einen Entwurf an die Koalitionspartner.

Einer Umsetzung der Regeln, die Schlechterbezahlung von Frauen sichtbar machen sollen, ist man damit aber kaum näher gekommen. Eine Einigung zwischen den Sozialpartnern war nicht zustande gekommen, koalitionsintern dürfte es nicht einfacher werden. Vor überbordender Bürokratie warnen etwa Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung – und die haben in der ÖVP etwas mitzureden. Auch die Neos haben mit der Richtlinie keine Freude mehr, obwohl sie sie 2023 im EU-Parlament mitgetragen hatten. Schumanns Vorstoß bleibt damit vorerst weitgehend symbolisch.