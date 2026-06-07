Dass sie wirklich für die Kunst leben, glaubt man gemeinhin höchstens den Künstlern und Künstlerinnen. Ihm glaubte man es auch: Jahrzehntelang brachte der Grazer Galerist Eugen Lendl zeitgenössische Kunst unter die Leute – schon als Architekturstudent organisierte er Ausstellungen im legendären Grazer Café Schillerhof, 1986 eröffnete er seine erste Galerie in der Gleisdorfer Gasse, der später der Standort Hans-Sachs-Gasse folgen sollte.

Leidenschaftlicher Kunstvermittler

Lendls Wissen umfasste die Kunstgeschichte, seine Liebe galt der zeitgenössischen Kunst. Er bot anspruchsvolles Programm mit Arbeiten heimischer und internationaler Künstler und war als Kunsthändler auch leidenschaftlicher Kunstvermittler. Der Galerist arbeitete mit Leuten wie Hubert Schmalix, Herbert Brandl, Gunter Damisch, Franz West, Michael Kienzer, Erwin Wurm; förderte Werner Reiterer, Flora Neuwirth, Manfred Erjautz, Markus Wilfling, holte Künstlerinnen wie Helen Chadwick und Mirjam Kuitenbrouwer nach Graz, hob die Grazer Galerientage mit aus der Taufe.

Nach seinem Rückzug aus dem Galerienbetrieb blieb sein umfangreiches Depot ein wertvoller Fundus, erst letzten April zeigte das Duo Zweintopf in der Galerie Zimmermann Kratochwill Fundstücke aus seiner Sammlung. Am Donnerstag ist Eugen Lendl 80-jährig gestorben. Ein schwerer Schlag für alle, die wie er die Kunst lieben.